Playstation 5 kaufen: Jetzt soll es endlich wieder neue Konsolen geben

So sieht es unter den Interessierten aus: Mittlerweile hat sich eine starke Community unter PS5-Interessenten gebildet. Denn die Jagd nach einer PS5 ist für viele ein Abenteuer geworden: Die einen wollen unbedingt eine neue Konsole haben, andere sind nur am schnellen Geld interessiert.

Bei anderen Händlern gibt es aber noch keine offiziellen Stellungnahmen. Haltet also am besten regelmäßig unseren MeinMMO-PS5-Ticker im Auge. Hier findet ihr eine umfangreiche Liste mit Links und weiterführenden Details und wir halten euch täglich auf dem Laufenden, wo ihr eine PS5-Konsole kaufen könnt.

Dennoch macht das Gerücht Hoffnung, dass auch deutschsprachige Kunden jederzeit wieder eine PS5-Konsole kaufen können. Dieses Gerücht nährt auch der Hinweis, das Sony eine größere PS5-Lieferung nach Europa verschifft haben soll. Belege dafür sollen unter anderem diverse PS5-Verkäufe in England, in der Schweiz und in Österreich sein (via PCGH ).

