Was sind die neuen PS5-Bundles auf Amazon? Seit gestern Abend ist das neue offizielle FIFA-Bundle bei Amazon DE gelistet, nachdem es bereits gestern bei Amazon UK vorbestellt werden konnte. Alle wichtigen Links seht ihr hier:

Update am 28. September, 09:40 Uhr: PS5-Drop bei Amazon UND Euronics!

Amazon:

Euronics:

Wann startet der Verkauf auf Amazon? Voraussichtlich wird es die PS5-Konsolen auf Amazon am 28.09.2022 geben – ein typischer Tag für Drops des Händlers. Der Verkauf wird voraussichtlich am frühen Morgen, zwischen 8:30 und 11:00 Uhr, stattfinden. Ihr solltet daher vor allem am Vormittag in der Nähe eures Rechners sein oder zumindest ein Handy in Reichweite haben, wenn ihr eine Chance haben wollt.

Wie kann ich meine Chance erhöhen? Packt die Bundles bereits jetzt auf eure Wunschliste bei Amazon. Häufig kommt ihr somit dann während dem Verkauf schneller an die Bundles.

Prime war bisher Pflicht bei PS5-Drops auf Amazon

Frühere PS5-Drops bei Amazon erforderten ein Prime-Abo um die Bestellung abschließen zu können. Ein derartiger Hinweis, wie es ihn zuvor gab, fehlt derzeit noch. Möglicherweise folgt er noch. Amazon Prime könnt auch ihr 30 Tage kostenlos testen.

Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

