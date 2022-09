Ein neues Cinematic versüßt die Wartezeit bis zum Launch von Wrath of the Lich King Classic – und das solltet ihr auf jeden Fall gesehen haben.

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

Wann startet der Verkauf bei Media Markt? Der Verkauf bei MediaMarkt ist vor wenigen Augenblicken gestartet. Ihr solltet euch also beeilen und euch auf die offizielle Seite von MediaMarkt begeben. Sowohl auf der Webseite als auch in der Handy-App müsst ihr eine ReCaptcha-Abfrage erledigen, damit ihr auf die Produktseite kommen könnt.

Was sind das für Hinweise? Bei der Produktseite eines neuen Bundles sind soeben bei MediaMarkt die sog. „Verfügbarkeitsampeln“ aufgetaucht. Dies hat in der Vergangenheit nahezu immer auf einen baldigen Drop hingewiesen.

