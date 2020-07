Braucht ihr noch ein paar starke Titel für das Sommerloch? Dann schaut in den PlayStation Store, denn dort ist der Summersale 2020 gestartet. Zahlreiche PS4-Spiele sind im Angebot, darunter ein paar echte Hits wie Star Wars Jedi: Fallen Order und Red Dead Redemption 2.

Was umfasst der neue Sale? Reduziert sind hunderte Spiele durch verschiedene Genres für die PlayStation 4. Es dürfte also für so gut wie jeden etwas dabei sein.

Mit dabei sind zum Beispiel Spiele wie Need for Speed Heat, Days Gone, Star Wars Jedi: Fallen Order und Red Dead Redemption 2, die auf jeden Fall einen Blick Wert sind. Falls ihr eure Spiele alle durchgespielt habt und jetzt wieder etwas Neues braucht, dann könnt ihr jetzt im Summer Sale zuschlagen und dabei kräftig sparen.

Bei manchen Angeboten könnt ihr außerdem noch zusätzlich sparen, wenn ihr eine Mitgliedschaft bei PS Plus abgeschlossen habt.

Wie lange läuft die neue Aktion im PS Store? Der Sale startet am 22. Juli 2020 und läuft bis zum 6. August 2020.

Spiele wie Red Dead Redemption 2 sind im Summer Sale im Angebot und winken mit starken Rabatten.

Die Highlights des PS Store Summer Sales

Hier könnt ihr euch ansehen, welche Highlights derzeit im PS Store im Angebot sind.

Das sind die Highlights des Summer Sales 2020 für die PS4:

Hier findet ihr das gesamte Angebot des Summer Sales in der Übersicht: War unter den Spielen nichts für euch dabei? Dann könnt ihr hier das gesamte Angebot des Summer Sales durchsehen, vielleicht findet ihr etwas Spannendes für das diesjährige Sommerloch:

