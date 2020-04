Wollt ihr einige der aktuell angesagtesten Games im Online-Multiplayer genießen oder exklusive Items dafür abstauben, dann braucht ihr PlayStation Plus. Doch es winken auch andere Vorteile für Abonnenten. Hier findet ihr eine Auswahl an PS4-Spielen, für die sich aktuell ein PS Plus Abo lohnt.

Was ist PlayStation Plus? PlayStation Plus oder PS Plus ist ein kostenpflichtiger Abo-Dienst von Sony Interactive Entertainment. Dieser kostet euch je nach Abonnement-Modell circa 60€ im Jahr und bringt dabei zahlreiche Vorteile für Mitglieder mit sich.

Hier findet ihr die unterschiedlichen Abos im PlayStation Store: PlayStation Plus Produktseite im PS Store

Warum überhaupt PS Plus? Eines der wichtigsten Argumente für PS Plus dürfte für viele der Zugang zum Online-Multiplayer sein. Seid ihr viel in Mehrspieler-Modi unterwegs, ist PS Plus in vielen Spielen ein Must-have.

Doch es gibt auch noch weitere coole Vorteile, von denen ihr zusätzlich profitieren könnt. Das sind die wichtigsten:

Zwei kostenlose monatliche Games für die PS4: Jeden Monat gibt’s zwei vollwertige Gratis-Spiele, die ihr uneingeschränkt nutzen könnt, solange ihr ein aktives PS Plus-Abo habt.

Exklusive Rabatte im PS Store, mit denen ihr oft selbst bei großen Sales nochmal zusätzlich sparen könnt.

Spezielle Ingame-Items: Mit einem Abo erhält man exklusive Inhalte für zahlreiche Games. Dazu zählen beispielsweise spezielle Skins für Fortnite, Waffen-Skins für Apex Legends oder spezielle Bundles für Path of Exile.

Free Trials, mit denen manche Spiele kostenlos testen könnt.

11 PS4-Spiele, für die sich eine PS-Plus-Mitgliedschaft lohnt

Nachfolgend stellen wir euch elf Spiele unterschiedlichster Genres vor und erläutern, warum sich ein PlayStation Plus-Abonnement für diese Games lohnt. Zudem zeigen wir euch als kleinen Bonus noch sechs PS4-Games, die zwar kein PS Plus benötigen, für die ihr mit einem Abo aber exklusive Ingame-Inhalte abstauben könnt – ganz ohne weitere Kosten.

Call of Duty: Modern Warfare

Was ist Call of Duty: Modern Warfare? Modern Warfare ist der neueste Ableger der beliebten „Call of Duty“-Shooter-Reihe und bietet neben einer actiongeladenen Singleplayer-Kampagne einen bombastischen Multiplayer-Part, wo so gut wie für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Für wen eignet sich Call of Duty: Modern Warfare? Im Prinzip für jeden, der auf First-Person-Shooter steht – vor allem im Multiplayer. Egal, ob ihr auf Team-Deathmatch, Battle Royale oder Koop-Einsätze steht – wenn ihr gerne mit und gegen andere ballert, gibt es zurzeit kaum eine bessere Alternative.

Deshalb lohnt sich PS Plus für Call of Duty: Modern Warfare: Das ist ganz einfach. Die Kampagne hat zwar ihre Fans, doch sie ist schnell vorbei und das Herz des Spiels ist für viele der Multiplayer – und dafür braucht man bei Modern Warfare PS Plus. Wollt ihr das Spiel also in vollen Zügen auskosten, lohnt sich ein Abo allemal. Zudem können PS-Plus-Mitglieder ein exklusives Paket mit Ingame-Items sichern.

Hier geht’s zum Spiel:

Overwatch

Was ist Overwatch? Overwatch ist ein Team-orientierter Multiplayer-Helden-Shooter aus dem Hause Blizzard. Dort sucht ihr euch einen Helden mit besonderen Fähigkeiten aus und tretet mit eurem Team gegen einen gegnerischen Trupp an. Es gilt, die Besonderheiten der vielen Charaktere aus dem Blizzard-Universum in verschiedenen Modi geschickt einzusetzen und so die Gegner in die Knie zu zwingen.

Für wen eignet sich Overwatch? Für alle, die auf Helden mit besonderen Fähigkeiten stehen, die gerne zielorientierte Modi spielen und für die Teamplay groß geschrieben wird.

Deshalb lohnt sich PS Plus für Overwatch: Overwatch zählt zu den beliebtesten Helden-Shootern und ist komplett auf den kompetitiven Multiplayer fokussiert. Gerade durch den Helden-Faktor und die abwechslungsreiche Charakter-Palette bietet das Spiel für viele ein ganz besonderes Erlebnis, wo Charakter-Kenntnis und die richtige Team-Balance ebenso entscheidend sein können wie Skill und Fingerfertigkeit. Wer sich in diese rasanten und taktischen Kämpfe stürzen möchte, braucht dabei PS Plus.

Hier geht’s zum Spiel: Overwatch im PS Store

Divinity: Original Sin 2

Was ist Divinity: Original Sin 2? Dabei handelt es sich um ein Old-School-RPG in moderner Optik und einem coolen Fantasy-Setting, bei dem ihr allerlei epische Abenteuer erlebt. Original Sin 2 ist dabei eine Hommage an alte Klassiker wie Baldurs Gate, Icewind Dale oder Neverwinter Nights. Nicht umsonst gilt das Spiel bei vielen Fans und Kritikern als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten.

Für wen eignet sich Divinity: Original Sin 2? Für alle, die auf Old-School-RPGs und rundenbasierte Kämpfe mit taktischem Tiefgang stehen. Interessieren euch Rollenspiele aber generell – selbst nur im Entferntesten – dann kann sich Blick durchaus lohnen. Denn das Spiel wird nicht grundlos von RPG-Fans und Kritikern so angepriesen.

Deshalb lohnt sich PS Plus für Divinity: Original Sin 2: Das Spiel könnt ihr zwar alleine zocken, doch Original Sin 2 unterstützt auch Koop. Und so macht die epische Reise gleich um einiges mehr Spaß. Mit bis zu drei weiteren Spielern könnt ihr online gemeinsame Abenteuer bestreiten und zu Göttern werden. Dafür wird jedoch PS Plus vorausgesetzt.

Hier geht’s zum Spiel: Divinity: Original Sin 2 im PS Store

GTA Online

Was ist GTA Online? Bei GTA Onlinehandelt es sich im Prinzip um den Multiplayer zu Grand Theft Auto V. Ihr erstellt dort einen Charakter und begebt euch damit in eine riesige, offene Spielwelt. Dort verdient ihr mit den unterschiedlichsten Methoden wie Raubüberfällen oder Drogenhandel Geld, kauft euch damit schicke Autos oder Luxus-Immobilien und stattet euren Charakter mit coolen Klamotten aus.

Für wen eignet sich GTA Online? Alle, die auf die GTA-Reihe stehen und sich in einer riesigen Multiplayer-Welt voller Möglichkeiten austoben wollen. Egal, ob Kingpin, Drogenschmuggler oder Rennfahrer – GTA Online bietet eine Menge abwechslungsreicher Möglichkeiten, um gemeinsam mit Freunden Spaß zu haben.

Deshalb lohnt sich PS Plus für GTA Online: GTA Online wird ständig mit neuen Inhalten gefüttert und zählt auch jetzt, Jahre nach Release, zu den beliebtesten und erfolgreichsten Multiplayer-Games. Wer auch mal in dieses abgedrehte Erlebnis eintauchen möchte, braucht ein PlayStation Plus-Abo.

Hier geht’s zum Spiel: GTA Online im PS Store

Destiny 2

Was ist Destiny 2? Destiny 2 ist ein MMO-Shooter in einem SciFi-Setting und lässt euch in die Rolle von Hütern schlüpfen – eine Art Super-Soldaten mit besonderen Kräften. Diese müssen allerlei intergalaktische Gefahren und mystische Bedrohungen für die Erde und auf anderen Planeten unseres Sonnensystems abwenden. Dabei schalten sie neue mächtige Fähigkeiten und sammeln jede Menge Beute, um schlagkräftiger zu werden.

Für wen eignet sich Destiny 2? Egal, ob PvE-Fan oder PvP-Enthusiast – Destiny 2 hat für jeden etwas zu bieten, sogar einen PvEvP-Modus. Wer exzellente Shooter-Mechaniken sowie allerlei spaßige Abenteuer und Herausforderungen mit Freunden erleben will, sollte Destiny 2 definitiv ausprobieren – gerade, da das Grundspiel inklusive zahlreicher Inhalte mittlerweile kostenlos ist.

Deshalb lohnt sich PS Plus für Destiny 2: Bei Destiny 2 stehen der kooperative Aspekt sowie Gruppen-Herausforderungen stark im Fokus. Egal, ob ihr gemeinsam die freie Welt erkundet, euch in Dungeons wagt oder sogar in Raids angeht – gemeinsam Aliens ins Gesicht schießen, das setzt kein anderes Spiel besser um. Aber auch PvP-Cracks kommen hier auf ihre Kosten. Ein Abo lohnt sich hier also allemal.

Hier geht’s zum Spiel:

Rainbow Six Siege

Was ist Rainbow Six Siege? Bei Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege handelt es sich um einen taktischen Multiplayer-Ego-Shooter. Der Fokus liegt dabei klar auf dem Multiplayer, wo man in kurzen, intensiven Matches oder Coop-Gefechten gegen die KI oder andere Spieler antritt – das alles auf zahlreichen abwechslungsreichen Karten mit vielen taktischen Möglichkeiten und einer zerstörbaren Umgebung.

Für wen eignet sich Rainbow Six Siege? Für alle, die gerne kompetitive Shooter spielen und dabei großen Wert auf Teamplay, taktisches Vorgehen sowie solides Gunplay legen. Auch wer auf die Helden-Mechanik wie in Overwatch steht, kommt auf seine Kosten. Denn alle Operators kommen mit eigenen Waffen, Skills und Gadgets.

Deshalb lohnt sich PS Plus für Rainbow Six Siege: Auch wenn Rainbow Six Siege bereits einige Jahre hinter sich hat und anfangs mit vielen Problemen zu kämpfen hatte, so hat sich das Spiel mittlerweile zu einem hochklassigen Online-Shooter entwickelt.

Auch 2020 gehört Siege immer noch zu den beliebtesten und meistgespielten kompetitiven Shootern und wird kontinuierlich mit neuen Inhalten versorgt. Wenn ihr also auf taktische, kurzweilige Schießereien steht, macht ihr mit Siege nichts verkehrt. Ein PS-Plus-Abo wird jedoch für die rasanten Multiplayer-Duelle benötigt.

Hier geht’s zum Spiel: Rainbow Six Siege im PS Store

The Division 2

Was ist The Division 2? Bei The Division 2 handelt es sich um einen Shared-World-Online-Shooter, der in der Third-Person-Ansicht gespielt wird und dabei auf Deckungsmechaniken sowie Loot im Stile von Diablo setzt. Als eine Art Schläfer-Agent werdet ihr in die Hauptstadt der USA beordert und sollt dort und auch in New York für Recht und Ordnung sorgen, nachdem ein Virus-Ausbruch bereits weite Teile der USA und der Welt ins Chaos gestürzt hat.

Für wen eignet sich The Division 2? Für alle, die Third-Person-Shooter mögen und für die schicke Optik, forderndes Coop-Gameplay, Rollenspiel-Elemente sowie der Grind nach immer besserer Ausrüstung wichtig sind. Auch wenn ihr eine coole, postapokalyptische Story erleben wollt, macht ihr mit The Division 2 nichts verkehrt.

Deshalb lohnt sich PS Plus für The Division 2: The Division 2 kann zwar zu großen Teilen auch komplett alleine gespielt werden, doch sein wahres Potenzial entfaltet das Spiel als Multiplayer-Titel. Im PvE könnt ihr fast alle Aktivitäten als Gruppe angehen. Und genau so macht Division 2 auch am meisten Spaß.

Es warten allerlei Aktivitäten in der Open World, viele Missionen und sogar ein Raid auf euch. PvP-Fans können sich im Konflikt-Modus austoben und mit den Dark Zone verschmelzen PvE und PvP zu einem ganz besonderen Erlebnis. Wollt ihr The Division 2 dabei mit oder gegen andere Agenten genießen, benötigt ihr PS Plus.

Hier geht’s zum Spiel:

FIFA 20

Was ist Fifa 20? Bei FIFA 20 handelt es sich um den aktuellen Ableger der beliebten FIFA-Reihe, der wohl beliebtesten Fußballsimulation von EA Sports. Im Fokus steht dabei ganz klar die realistische, virtuelle Umsetzung des Fußballs – inklusive Ball-Physik, Original-Lizenzen, Stadien und Atmosphäre.

In FIFA 20 könnt ihr dabei aus der ersten Reihe das Geschehen auf dem Rasen aktiv in zahlreichen Modi steuern oder mitbestimmen – ob nun als Spieler oder als Manager. Doch nicht nur Profifußball, sondern auch Straßen-Kicken und trickreiche Matches auf Kleinfeldern sind dank Volta-Modus nun Teil von FIFA 20.

Für wen eignet sich Fifa 20? Kurzum: Für jeden, der Fußball liebt und eine möglichst realistische und sehenswerte Umsetzung für diesen Sport sucht. Wenn ihr virtuellen Fußball nicht einfach nur spielen, sondern auch wie mittendrin erleben wollt, macht ihr mit FIFA 20 nichts verkehrt.

Deshalb lohnt sich PS Plus für Fifa 20: FIFA 20 bietet allerlei verschiedene Spielmodi, in denen man sich austoben kann: So geht es im Karrieremodus um eure eigene Laufbahn, ihr könnt auch aber auch als Manager versuchen oder einfach mit einem zufälligen Team an einem schnellen Match teilnehmen.

Doch besonders beliebt sind kompetitive Multiplayer-Matches gegen andere Spieler – ob nun im Rahmen von Ligen oder beim Ultimate Team. Das reizt viele an FIFA am meisten und genau hierfür lohnt das PS Plus-Abo.

Hier geht’s zum Spiel: FIFA 20 im PS Store

Rocket League

Was ist Rocket League? Bei Rocket League handelt es sich um einen spaßigen, Physik-basierten Mix aus Arcade-Fußball und Auto-Rennen. Als Spieler versucht man, durch geschickte Fahrmanöver, Akrobatik-Einlagen und Zusammenspiel einen großen Ball mit Hilfe von Autos in das gegnerische Tor zu befördern. Es gibt aber auch Extra-Modi, die auf beispielsweise Eishockey oder Basketball basieren.

Für wen eignet sich Rocket League? Für alle, die auf kurzweilige Arcade-Action stehen und geschickt mit dem Gamepad sind. Die Steuerung ist zwar leicht zu erlernen und weitestgehend intuitiv, doch braucht eine Weile, bis man sie wirklich gemeistert hat.

Deshalb lohnt sich PS Plus für Rocket League: Der Fokus von Rocket League liegt klar auf dem Multiplayer. Das Spiel ist besonders für seine zwanglosen, aber auch Wettkampf-orientierten Online-Matches bekannt und beliebt. Viele stehen darauf, sich bei diesem chaotischen Fahr- und Ballsport-Spaß mit anderen zu messen. Will man die meiste Unterhaltung aus Rocket League herausholen, so braucht man auch hier ein aktives PS Plus-Abo.

Hier geht’s zum Spiel: Rocket League im PS Store

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG)

Was ist PUBG? Bei PUBG handelt es sich um einen Online-Shooter, der im Battle-Royale-Format gespielt wird (wahlweise First- oder Third-Person). Es springen viele Spieler (in der Regel 100) über einem Kampfgebiet ab, das durch eine kreisförmige Begrenzung auf verschiedenen Karten definiert wird und mit der Zeit immer enger wird. Dort finden sie Waffen sowie Ausrüstung und kämpfen gegen alle anderen Spieler. Ziel ist es, möglichst lange zu überleben. Wer als letzter steht, gewinnt.

Für wen eignet sich PUBG? Wer auf Battle Royale und auf einen realistischen Look steht (im Gegensatz zum Comic-Stil von Fortnite), dürfte auch mit PUBG eine Menge Spaß haben. Das Spiel gilt als ein Urgestein des Genres und hat dieses über Jahre entscheidend mitgeprägt und definiert. Ihr macht damit also als BR-Fan nichts verkehrt.

Deshalb lohnt sich PS Plus für PUBG: Wollt ihr bei PUBG einsteigen, beispielsweise jetzt zur neuen Season 7, so kommt ihr nicht um eine PS Plus-Mitgliedschaft herum. Denn der Fokus des Spiels liegt klar auf dem Multiplayer, der ein Abo voraussetzt. Doch gerade mit der neuen Season könnte sich ein Blick auf PUBG gerade lohnen. Es warten unter anderem eine neu gestaltete Karte, eine neue Waffe sowie ein neuer Überlebens-Pass.

Hier geht’s zum Spiel: PUBG im PS Store

Monster Hunter World

Was ist Monster Hunter World? Dabei handelt es sich um ein knackiges Action-RPG und den neuesten Ableger der beliebten Monster Hunter-Reihe. Man spielt dort einen Monster-Jäger und macht entsprechend Jagd auf allerlei mächtige Bestien, die es aufzuspüren, zu studieren, zu jagen und dann in epischen Kämpfen zu erlegen gilt. Dabei fühlt sich fast jedes Monster wie ein dicker Boss an und verlangt euer ganzes Können und Geschick ab.

Ziel ist es, der beste Jäger zu werden und sich sowie seine Ausrüstung ständig zu verbessern.

Für wen eignet sich Monster Hunter World? Fans der Monster Hunter-Reihe dürften sich hier schnell wie zu Hause fühlen. Doch wenn ihr generell auf fordernde Kämpfe epischen Ausmaßes steht, euch Crafting nicht die Laune verdirbt und ihr den Grind nach immer besserer Ausrüstung liebt, dann macht ihr mit Monster Hunter World nichts verkehrt.

Deshalb lohnt sich PS Plus für Monster Hunter World: Zwar kann auch Monster Hunter World alleine bestritten werden, doch am meisten Spaß macht die Monster-Jagd nun mal in der Gruppe. Gerade im Zusammenspiel mit anderen Jägern könnt ihr so manch unvergessliches Abenteuer in der Welt von Monster Hunter World erleben. Dafür lohnt sich ein PS Plus-Abo allemal.

Hier geht’s zum Spiel:

Bonus: Gute Multiplayer-Games, die coole PS Plus-Boni haben

Auch hier lohnt sich PS Plus: Es gibt zudem einige Games, die zwar an sich kein PS Plus-Abo (für den Multiplayer) erfordern, bei denen ihr jedoch dank PS Plus trotzdem profitieren könnt. So können PS Plus-Mitglieder für die folgenden sechs Games exklusive Ingame-Inhalte abgreifen:

Exklusive Inhalte für zahlreiche weiteren PS4-Games findet ihr hier: Exklusive PS Plus Inhalte im PlayStation Store

