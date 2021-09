Mit Overcooked: All You Can Eat landet ein echter Couch-Koop-Hit im September-Angebot von PS Plus. Doch aktuell sieht es aus, als würden nur PS5-Spieler in den Genuss des Spiels kommen.

Was ist das für ein Angebot? Jeden Monat können Spieler mit einer PS-Plus-Mitgliedschaft ein paar Games ohne weitere Kosten aus dem Store abstauben. Seit es die PS5 zu kaufen gibt, handelt es sich immer um eine Mischung aus PS4- und PS5-Games.

Eine Übersicht der PS-Plus-Games im September findet ihr hier.

Auch das Spiel Overcooked: All You Can Eat ist für diesen Monat im Angebot enthalten. Doch nach aktuellem Stand sieht es aus, als würden nur PS5-Spieler in den Genuss dieses kulinarischen Koop-Chaos kommen. Denn obwohl es auch eine PS4-Version des Spiels gibt, ist Overcooked als das PS5-Spiel des Monats angekündigt – und damit nur für Besitzer einer der NextGen-Konsolen spielbar.

Wer nur mit einer PS4 auf die Spiele zugreifen kann, geht in dieser Hinsicht erstmal leer aus. Wenn ihr allerdings eine PS5 besitzt, solltet ihr das Spiel auf jeden Fall in eure Sammlung aufnehmen.

Overcooked: All You Can Eat ist ein genialer Koop-Spaß, der Freundschaften flambieren kann

Das ist Overcooked: All You Can Eat: Overcooked taucht schon seit Jahren immer wieder in Übersichten wie „den Top-Koop-Games“ und ähnlichen Ranglisten auf. Auch bei uns findet ihr Overcooked in der Liste der besten Couch-Koop-Games überhaupt. Kein Wunder: Das Spiel ist einfach perfekt für einen chaotisch-unterhaltsamen Spieleabend.

Grundsätzlich übernehmt ihr bis zu vier Köche in einer Küche, die dafür sorgen müssen, in schneller Abfolge bestellte Gerichte herzustellen und zu servieren. Dafür gilt es, die richtigen Zutaten zu schnappen, diese kleinzuhacken und dann zu kochen oder zu braten. Danach muss alles noch in der richtigen Kombination auf einen Teller geschaufelt und rausgeschickt werden. Das leere Geschirr müsst ihr auch noch säubern.

Klingt alles ganz einfach, oder? Haha. Vielleicht am Anfang noch. Doch sobald die Rezepte komplexer werden, wird das ganze schon mal eine ordentliche Koordinationsaufgabe, bei der ihr euch absprechen müsst. Denn es hilft niemandem, wenn ihr euch gegenseitig im Weg steht oder dreimal Wurst schneidet, obwohl Salat gefragt ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Ebenso herausfordernd ist, dass die Küche gegen euch arbeitet. Denn ihr werkelt nicht in irgendeinem beschaulichen Beach-Bistro, sondern in Küchen, die alles andere als Koch-freundlich sind. Die teilen sich auf, drehen sich, bewerfen euch mit störenden Kreaturen oder schwanken. Kein Wunder, schließlich gibt es Level auf der Straße, auf dem Meer oder in abgefahrenen Fantasy-Welten.

Die Level wie die Figuren sind quietschbunt und unterhaltsam gestaltet, doch der niedliche Look sollte euch nicht täuschen: Gerade in höheren Leveln wird Overcooked echt herausfordernd. Vor allem, wenn man das mit der Kooperation nicht so richtig gut hinbekommt, kann das zu Stress und dampfenden Gemütern führen.

Doch so herausfordernd die späteren Stufen sind, so einfach ist der Einstieg. Overcooked: All You Can Eat punktet mit einer sehr einfachen Steuerung, die auch Gaming-Ungeübte schnell beherrschen. Auch für Kinder ist Overcooked ein gutes Spiel.

Es ist sogar möglich, zwei Spieler mit einem einzigen Controller spielen zu lassen – jeder mit einer Hälfte. Dementsprechend braucht man nur zwei Pads für vier Spieler – wobei es zu empfehlen ist, jedem ein eigenes Pad zum Spielen zu geben.

All You Can Eat umfasst beide Overcooked-Teile in verbesserter Grafik und mit einigen Bonus-Inhalten wie weiteren Köchen und Leveln. Außerdem ist ein Online-Modus mit an Bord – wenn ihr lieber über Distanz miteinander spielt.

Wenn ihr die Gelegenheit habt, solltet ihr Overcooked auf jeden Fall eine Chance geben. Wenn ihr es allerdings eher nicht so mit Kochen und niedlichen Leveln habt, werdet ihr vielleicht hier fündig: Die besten Strategiespiele mit Multiplayer.