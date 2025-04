Die größte Herausforderung bei The Witcher 4 ist nicht das Gameplay, sondern die Protagonistin

Nach dem ersten Blick auf The Witcher 4 bei den Game Awards 2024 ist den Zuschauern und Fans des Spiels eine Sache direkt ins Auge gefallen: Ciri ist die Protagonistin des neusten Spiels im Witcher-Universum. CD Projekt RED weiß, was sie können, doch sie sehen auch die Herausforderung in dieser Entscheidung.

Was wissen wir bisher über die Entwicklung von The Witcher 4? The Witcher 4 wird das neuste Spiel der Witcher-Reihe, aber keine klassische Fortsetzung oder Reboot sein, wie der Narrative Director von CD Projekt RED in einem Interview mit der GameStar berichtet.

Das Studio konnte bereits mit Cyberpunk 2077 beweisen, dass sie mit Herausforderungen umgehen können, egal wie düster die Aussicht zunächst sein mag. Das gehört zu der Entwicklung von Spielen dazu. Ein Entwickler offenbart in einem Interview mit Revenant, dass das Studio auch in Bezug auf The Witcher 4 eine große Hürde zu bewältigen hat, die bereits vor der Veröffentlichung des Spiels für Aufmerksamkeit sorgt.

Hier seht ihr den Trailer zu The Witcher 4:

„Ciri ist genauso wichtig oder sogar wichtiger als Geralt von Riva.“

Wo liegt die Herausforderung? David Cordero, Head of Cinematic Animation bei Cyberpunk 2077, sagte, dass die größte Herausforderung nicht im Gameplay von The Witcher 4 liege, da sie „was das Gameplay oder das Combat angeht alles tun werden, um es zu verbessern, da CD Projekt ein Studio sei, das sehr viel auf die Community hört“ (via 3DJuegos).

Die wirkliche Herausforderung liege darin, die Spieler davon zu überzeugen, dass Ciri genauso wichtig oder sogar wichtiger als Geralt von Riva sei. Cordero weiß, dass Geralt in der Community sehr beliebt ist und dass Ciri dadurch als neue Protagonistin große Fußstapfen zu füllen habe. Er fügt jedoch auch hinzu, dass das nicht heiße, dass Geralt in der Welt nicht existiert. Im Trailer kann man beispielsweise auch seine Stimme als Erzähler hören.

Wie geht CD Projekt mit dieser Herausforderung um? Obwohl Ciri neben Geralt ein beliebter Charakter des Witcher-Universums ist, äußern einige Spiele die Sorge um die Entwicklung der Protagonistin, vor allem in Bezug zur Geschichte des Spiels.

Cordero sagt dazu, dass diese Sorgen der Spieler angegangen werden. Er vertraut diesbezüglich dem Lore-Team:

CD Projekt hat eine sehr gut entwickelte Story-Abteilung mit den leidenschaftlichsten Menschen, die man je in seinem Leben getroffen hat. Darum werden wir uns kümmern, das ist keine Nebensache. Wir werden diesen Detailgrad von Cyberpunk 2077 übernehmen und wir erwarten, dass die Filmsequenzen eine enorme Aufwertung erhalten werden. David Cortero, Head of Cinematic Animation bei Cyberpunk 2077 im Interview mit Revenant (via 3DJuegos)

Bisher hat CD Projekt noch nicht zu viel über die Geschichte und Hintergründe des zukünftigen The Witcher 4 verraten, doch sie sind sich den Unsicherheiten und Sorgen der Fans und Community bewusst.