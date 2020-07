Zum Pokémon GO Fest 2020 soll Victini ins Spiel kommen. Ihr werdet aber offenbar nicht die einzigen sein, die das mysteriöse Pokémon für sich gewinnen wollen. Team GO Rocket schmiedet mal wieder Pläne.

Team Rocket wieder auf Beutezug: Auf Twitter teilte der offizielle Pokémon-GO-Account ein paar handgemalte Zettelchen von Team Rocket. Die hatte das Team schon für ihre ausgeklügelten Ballon-Pläne genutzt und offenbar nicht vernünftig weggeräumt.

Diesmal spielt jedoch das mysteriöse Pokémon Victini offenbar eine Rolle in den Rocket-Plänen.

Das ist zu sehen: Gleich drei Bilder wurden geteilt:

Im ersten Bild ist Victini unten rechts im Bild zu sehen. Oben links nähert sich ein Rocket-Rüpel im Ballon.

Im zweiten Bild ist zu sehen, wie er sich aus dem Ballon abseilt und Victini mit dem Pokéball schnappt.

Das Dritte zeigt siegreiche Rocket-Bosse und -Rüpel, die vor einem Feuerwerk feiern. Klare Sache: Team Rocket plant mal wieder einen durchschlagenden Erfolg!

Müssen wir Victini retten?

Das könnten die Bilder bedeuten: Schon länger ist bekannt, dass Victini wohl zum anstehenden GO Fest 2020 im Spiel auftauchen wird. Nun scheint es aber auch Team GO Rocket auf das kleine Monster abgesehen zu haben.

Denkbar wäre etwa, dass man die Rockets im Rahmen einer Spezialforschung davon abhalten muss, Victini einzusacken – oder es wieder aus den Fängen des Teams befreien muss. Zuletzt deutete bereits ein Leak an, dass Team Rocket sich beim GO Fest wohl nicht gerade zurückhaltend zeigen wird.

So wurde Victini bisher angedeutet

Das ist Victini: Bei Victini handelt es sich um ein mysteriöses Pokémon vom Typ Psycho und Feuer. Man kennt es bereits aus der fünften Generation der Hauptspiele, in Pokémon GO fehlte es bislang allerdings.

Übrigens: Je nach Generation verspricht Victinis Pokédex-Eintrag, dass Trainer mit Victini im Team einfach unschlagbar seien. Es biete wohl grenzenlose Energie. Kein Wunder, dass Team Rocket da eine große Feier plant, sollte es ihnen in die Hände gelangen!

Um euch perfekt auf das GO Fest am nächsten Wochenende vorzubereiten, haben wir hier einige Tipps zusammengestellt. Damit seid ihr perfekt für Samstag und Sonntag gerüstet – und könnt es auch mit Team GO Rocket aufnehmen.