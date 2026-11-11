Pokémon GO verteilt 10 richtig starke Items, doch die meisten Trainer können dabei nicht helfen

In Pokémon GO könnte demnächst ein neuer Code für alle Trainer verfügbar sein. Doch um diesen freizuschalten, kann nur ein Teil der Community helfen.

Am Wochenende findet in Pokémon GO die große, globale Naturzone 2026 statt. Dabei handelt es sich um das dritte der großen, jährlich stattfindenden Events. Um die Trainer einzustimmen, gibt es aktuell in Pokémon GO dazu das „Auf ins Abenteuer“-Event.

Nun wurden weitere Belohnungen veröffentlicht, die ihr bis dahin erhalten könnt und sogar ein Code angekündigt, der veröffentlicht wird, wenn alle Trainer zusammen ein bestimmtes Ziel erfüllen. Doch ein großer Teil der Community kann dabei nicht helfen.

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„Ich würde sehr gerne dazu beitragen“

Was ist das für eine Aufgabe? Wie Pokémon GO in einem Reel auf Facebook mitgeteilt hat, können Trainer weltweit einen Code für die Naturzone 2026 freischalten. Dafür müssen bis zum 14. November 2026 insgesamt 500.000 Check-ins bei Community Ambassadors durchgeführt werden.

Das sind Trainer, die im Ambassador-Programm von Pokémon GO aktiv sind und lokale, eigene Events veranstaltet. Wollt ihr daran teilnehmen, dann könnt ihr euch bei solch einem Event einchecken und erhaltet dafür Belohnungen im Spiel. Eine Übersicht über lokale Ambassador-Events findet ihr auf der Karte von pokemongo.com.

Was steckt im Code? Wenn die Aufgabe erfolgreich erledigt wird, dann wird ein Code freigeschaltet, der ganze 10 Dyna-Pilze bringt. Diese können genutzt werden, um die eigenen Monster in Dyna-Kämpfen für eine gewisse Zeit bedeutend stärker zu machen.

Erhalten alle Trainer den Code? So wie es aktuell aussieht, erhalten alle Trainer den Code. Nicht nur solche, die einen Check-in durchgeführt haben. Diese werden jedoch bei der Erfüllung der Aufgabe ausgeschlossen, wenn es keine lokalen Ambassadors gibt, diese zu weit entfernt sind oder es zeitlich nicht möglich ist, sich zu solch einem Check-in zu begeben.

Gibt es noch weitere Belohnungen? Ja. Unabhängig davon, ob die 500.000 Check-ins erreicht werden, könnt ihr auch in den nächsten Tagen Belohnungen erhalten, wenn ihr bei einem Community-Ambassador einchecken könnt. Dabei handelt es sich um die Folgenden:

11. bis 13. November 800 Dyna-Partikel 2.000 Sternenstaub 5.500 Erfahrungspunkte 5 Superbälle

14. bis 15. November 800 Dyna-Partikel 1 Raid-Pass Machomei mit einer modernen Jacke 2.026 Erfahrungspunkte 2.026 Sternenstaub



Was sagt die Community dazu? Diese starke Limitierung sorgt für einigen Frust in der Community, da hier ein Großteil der Trainer ausgeschlossen wird. Einige Kommentare dazu lauten:

„Ich muss zwei Stunden fahren, um zu einer Community zu gelangen. Danke, Scopley“, meint Salvador Chavez auf Facebook unter dem Reel

„In meiner Stadt gibt es keine Check-ins und keine Community-Treffen“, merkt auch Daniel Verhey auf Facebook an

„Ich würde gerne einen Beitrag leisten, aber unser Community-Leiter hat sich bereits vor Monaten als Ambassador beworben und noch keine Rückmeldung erhalten, obwohl er bereits eine aktive Spielergemeinschaft leitet“, schreibt Lemillennial auf Reddit

„Wow, das sind ja wirklich tolle Belohnungen. Wenn ich doch nur einen Community-Ambassador in meiner Nähe hätte“, kommentiert PuppeteerGaming_ ebenfalls auf Reddit

Wie findet ihr diese Art von Aufgaben? Habt ihr bei euch die Möglichkeit, bei einem Community-Ambassador einzuchecken? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte im aktuellen Monat im Spiel noch auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im November 2026 in Pokémon GO.