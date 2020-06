In Pokémon GO gibt es Neuigkeiten zum umstrittenen Münzsystem, das aktuell in Australien getestet wird. Wir sagen euch, was sich verändert.

Um dieses Münzsystem geht es: Vor einigen Wochen stellte Niantic das neue Münz-System vor und sorgte für viel Ärger. Sie wollen es erstmal in Australien testen und auf Feedback warten.

In dem neuen System bekommt ihr nun insgesamt 55 Münzen pro Tag, doch müsst dafür deutlich länger in Arenen sitzen – also ein Pokémon zur Verteidigung in die Arena setzen. Die 5 zusätzlichen Münzen erhaltet ihr dann, wenn ihr pro Tag einige Aufgaben gelöst habt.

Das System wurde nun allerdings wieder verändert, nachdem australische Spieler massiv darüber geklagt hatten.

Neues Münzsystem in Australien – Kommt es zu uns?

Das wurde verändert: Bislang mussten die australischen Trainer insgesamt 25 Stunden pro Tag in Arenen sitzen, um die 50 Münzen zu verdienen. Man musste mindestens in 2 Arenen pro Tag sitzen, damit man die 25 Stunden an Verteidigungszeit erreichen kann. Das heißt, pro Stunde gab es 2 Münzen. Das wurde nun wieder auf 6 Münzen pro Stunde hochgesetzt, genauso wie es bisher überall der Fall war.

Die australischen Trainer können pro Tag allerdings nur noch 30 Münzen aus Arenen verdienen. Sie müssten also 5 Stunden pro Tag in Arenen sitzen.

Die anderen 20 Münzen erhalten sie nur, wenn sie mehrere tägliche Aufgaben abschließen, wie man auf folgendem Bild erkennen kann:

20 Münzen gibt es nun, wenn man 5 unterschiedliche Aufgaben löst. Quelle: reddit

Die 5 zusätzlichen Münzen, die es davor im neuen System gab, fallen nun komplett weg. Man kann also weiterhin nur die 50 täglichen Münzen verdienen, die nun allerdings auf tägliche Aufgaben und dem Verteidigen von Arenen aufgeteilt sind.

Wie kommt das System an? Trotz der Anpassungen sorgt das System wieder für Kritik. Man versteht nicht so ganz, weshalb man ein bisher funktionierendes System einfach ändert und nun nicht mal weitere 5 Münzen bekommt.

Auf reddit schreibt der Nutzer CompositieWhoHorrible: „Damit das klar ist. Wir gehen von „Du wirst maximal 55 Münzen pro Tag erhalten, aber es wird unmöglich sein, dass dein Pokémon eine Arena lange genug besetzt, um sie zu verdienen“ zu „Du wirst die gleiche Menge an Münzen erhalten, die du immer erhalten konnten, aber 2/5 davon werden hinter dahinter eingeschlossen sein, dass du einen Raid findest und gewinnst.“

Andere Trainer schlagen vor, dass man doch das aktuelle, weltweite System behalten kann und den Spielern die Möglichkeit gibt die 50 Münzen durch tägliche Aufgaben zu verdienen, wenn man eben keine Arenen verteidigen kann.

So wie es aussieht, werden Spieler mit dem System, das aktuell getestet wird, allerdings auch nicht zufrieden sein. Es kann also gut sein, dass Niantic hier nochmal mit weiteren Anpassungen kommt.

Kommt das System dann weltweit? Niantic ist auf jeden Fall gewillt, dass ein neues Münzsystem weltweit ins Spiel kommt. Sie werden die aktuelle Kritik allerdings ebenfalls sehen. Es ist gut denkbar, dass sie hier nochmal etwas ändern.

Sollte das Feedback dann allerdings besser werden, steht einer weltweiten Veröffentlichung nichts im Wege. Vorher könnt ihr allerdings noch weiterhin das alte System nutzen und damit genug Münzen verdienen, um an diesem Wochenende fleißig gegen Latias und Latios zu kämpfen.