Pokémon GO stoppt euch jetzt, bevor ihr versehentlich einen großen Fehler macht

Pokémon GO hat einige Änderungen im Spiel bekannt gegeben, die in Sachen Quality of Life nachhelfen sollen. Die fassen wir euch hier zusammen.

Die wohl wichtigste Änderung: Im Rahmen der Änderungen wird eine Warnung eingeführt, die euch stoppt, bevor ihr aus Versehen ein Pokémon mit perfekten Werten verschickt.

Man kennt das ja: Die Pokémon-Box ist voll und man will schnell möglichst viele Pokémon verschicken, um wieder Platz zu haben.

Dann, wenig später, der Horror: Man sucht sein Vier-Sterne-Monster und findet es plötzlich nicht mehr wieder. Sowas kann schnell passieren, wenn man die Monster vorher nicht favorisiert oder markiert hat.

Insofern ist das ein Problem, das durch die Warnung gelöst wird. Dazu kommen aber nochmal vier weitere Änderungen dazu.

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Vier weitere kleine Änderungen verbessern Pokémon GO

Ihr könnt euch auf vier weitere Anpassungen freuen, die an verschiedenen Stellen des Spiels für Verbesserungen sorgen.

Die erste Änderung betrifft das Ende von Routen. Dort könnt ihr mit Glück Zygarde-Zellen erhalten – und an der Verteilungsmenge ändert sich auch nichts. Aber immerhin erscheinen sie jetzt automatisch in eurem Inventar, sodass ihr sie nicht mehr aktiv einsammeln müsst. Somit könnt ihr sie auch nicht mehr verpassen, was relativ leicht passieren konnte.

Das Kompass- und Wetter-Symbol wird zu einem zusammengefasst, das dynamisch je nach Situation angepasst wird.

Grundsätzlich sollen sich Pokémon, Arenen, Kraftquellen und Stops auf der Karte weniger überlagern.

Und man kann bei Meetups jetzt über die Karte im Spiel eine Anmeldung durchführen. Dafür brauchte man vorher die Campfire App.

Es sind also einige kleine Änderungen, die aber bei der Verbesserung nachhelfen dürften. Habt ihr schonmal ein 4-Sterne-Monster verschickt? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Grundsätzlich ist diesen Monat auch Gameplay-technisch einiges los. Ihr könnt euch auf viele verschiedene Termine freuen, die unterschiedliche Pokémon mitbringen. Welche das sind? Das fassen wir hier für euch zusammen: Alle Events im Oktober 2026 bei Pokémon GO.