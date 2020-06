In Pokémon GO startet heute Abend, am 30. Juni, die Rampenlichtstunde mit Zirpurze. Passend dazu gibt es einen wichtigen Bonbon-Bonus.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Diese Event-Reihe findet jeden Dienstag in Pokémon GO statt. Für genau eine Stunde wird dann ein Pokémon in den Mittelpunkt gestellt und es taucht überall auf. Ein passender Bonus rundet das Ganze ab.

Heute dreht sich alles um Zirpurze. Das Monster erscheint passend zu dem Käfer-Event, was aktuell stattfindet.

Rampenlichtstunde im Juni mit Zirpurze

Wann startet das Event? Los geht es heute um 18:00 Uhr Ortszeit. Das Event dauert dann bis 19:00 Uhr. Danach sind die Spawns wieder ganz normal.

Welche Boni gibt es? Der größte Bonus ist, dass Zirpurze überall erscheinen wird. Die Spawns sind massiv erhöht.

Außerdem gibt es doppelte Bonbons beim Fangen von Pokémon. Ihr könnt also pro Pokémon mindestens 6 Bonbons einkassieren.

Gibt es Shiny Zirpurze? Nein, das Pokémon kann nicht als Shiny gefunden werden. Einige Trainer hofften noch, dass es während des Events als Shiny eingeführt wird, doch das ist nicht der Fall.

Die Jagd auf das Pokémon ist also nicht wirklich lohnenswert. Im Kampf ist es nutzlos und ohne Shiny-Form dürfte es bei vielen Trainern nicht interessant sein.

Das berichten Trainer: Das Event ist bereits in Neuseeland gestartet. Dort heißt es von zahlreichen Spielern auf reddit, dass sie keine doppelten Bonbons erhalten.

Hier scheint es also einen Fehler zu geben. Es bleibt abzuwarten, ob Niantic diesen Bug bis heute Abend um 18:00 Uhr deutscher Zeit behoben hat.

Wie geht es weiter? Aktuell ist das die letzte Rampenlichtstunde, die bekannt ist. Solche Events für den Juli sind bislang noch nicht veröffentlicht worden.

Im Juli wartet dafür aber ein Event-Marathon auf uns. Bis zum GO Fest 2020 müssen wir zahlreiche Aufgaben lösen und Spezialforschungen angehen, damit wir auf dem GO Fest dann starke Pokémon fangen können.