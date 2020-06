In Pokémon GO startet heute Abend, am 9. Juni, eine Rampenlicht-Stunde mit Nagelotz. Wir geben Infos zur Startzeit, Shinys und den Boni.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Dieses Event findet regelmäßig am Dienstagabend statt. Dabei wird für eine Stunde ein besonderes Pokémon ins Rampenlicht gestellt und erscheint überall in der Wildnis. Passend dazu gibt es noch einen Bonus.

Heute dreht sich alles um Nagelotz aus der 5. Generation. Es ist die erste von 4 Rampenlichtstunden im Juni.

Rampenlichtstunde mit Nagelotz – Alle Infos

Wann startet das Event? Los geht es heute Abend um 18:00 Uhr Ortszeit. Die vermehrten Spawns von Nagelotz dauern dann bis 19:00 Uhr an.

Welche Boni gibt es diesmal? Die Spawns von Nagelotz sind extrem erhöht und ihr findet sie überall. Als weiteren Bonus warten doppelte Erfahrungspunkte für das Entwickeln von Pokémon auf euch.

Wer also zum Startpunkt nicht rausgehen möchte, kann zumindest von Zuhause noch ein paar Extra-EP mitnehmen. Möglicherweise kann man das auch mit Levelaufstiegen von Freunden verbinden, die bringen im Event zwar die üblichen EP, doch wenn man sowieso ein Glücksei anschmeißt, lohnen sich die 200.000 EP für einen besten Freund.

Gibt es Shiny Nagelotz? Ja, auch hier werdet ihr Shiny Nagelotz antreffen können. Ihr braucht allerdings viel Glück dafür, denn Nagelotz hat eine Shiny-Chance von 1 zu 450. Ihr müsst also so einige Exemplare anklicken.

Shiny Nagelotz ist etwas dunkler als die normale Version.

Was berichten erste Spieler? In Neuseeland und Australien lief die Rampenlichtstunde bereits. Auf reddit haben Spieler von deutlich mehr anderen Spawns in der Stunde berichtet.

So sei Nagelotz zwar noch das vorherrschende Pokémon gewesen, doch andere Spawns waren nun auch mehr vertreten, im Verhältnis zu vergangenen Rampenlichtstunden. Es bleibt abzuwarten, ob das bei uns in Deutschland ebenfalls der Fall sein wird.

