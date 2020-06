In Pokémon GO startet heute Abend, am 16. Juni, die Rampenlichtstunde mit Camaub. Dazu gibt es einen wichtigen Sternenstaub-Bonus.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Dieses Event findet jeden Dienstagabend statt und stellt immer ein Pokémon in den Mittelpunkt. Dieses Pokémon erscheint dann überall und ein Bonus rundet das Event noch ab.

Dieses Mal dreht sich alles um Camaub. Das Boden-Pokémon erscheint dann für eine Stunde überall vermehrt.

Rampenlichtstunde im Juni mit Camaub

Wann geht es los? Das Event startet heute Abend um 18:00 Uhr Ortszeit. Für eine Stunde könnt ihr dann von den Boni profitieren. Um 19:00 Uhr ist das Event wieder zu Ende.

Welche Boni gibt es? Camaub erscheint an jeder Ecke und ihr könnt fleißig danach jagen. Außerdem gibt es doppelten Sternenstaub für das Fangen von Pokémon.

Das dürfte wohl einer der besten Boni in der Rampenlichtstunde sein, denn immerhin ist der Staub die wichtigste Ressource im Spiel und man kann nie genug davon haben.

Gibt es Shiny Camaub? Camaub gibt es tatsächlich nicht als Shiny. Einige Trainer hatten noch die Hoffnung, dass es mit der Rampenlichtstunde eingeführt wird, doch diese Hoffnung hat sich nicht bewahrheitet.

So richtig lohnenswert wird die Stunde also nicht, wenn man nur auf Shinys aus ist. Für etwas Sternenstaub lohnt sich die Stunde aber allemal.

Wie geht es mit dem Event weiter? Die nächsten Rampenlichtstunden sind bereits terminiert. So gibt es im Juni noch Stunden mit Piepi und Zirpurze. Piepi kann dann sogar als Shiny angetroffen werden.

Ansonsten wird im Juni noch so einiges mehr passieren! Niantic hat bereits 2 Events für diesen Monat angekündigt – Das Sonnenwenden-Event und die Käferkrabbelei. Dort warten neue Shinys und regionale Pokémon auf euch. Wir haben euch dazu in einem anderen Artikel eine Übersicht zusammengestellt.