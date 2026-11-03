Pokémon GO erhöht 6 Tage lang die Chance auf 2 Shinys und perfekte Werte

In Pokémon GO wurde ein neues Event angekündigt. Mit dabei sind gleich mehrere erhöhte Chancen auf seltene Monster.

Shinys und Pokémon mit perfekten IV-Werten (sogenannten „Hundos“) gehören für viele Trainer zu den begehrtesten Monstern im Spiel. Da passt es ganz gut, dass ein neues Event angekündigt wurde, das nicht nur die Shiny-Chance für 2 Monster erhöht, sondern auch die Möglichkeit, um Hundos zu erhalten.

Das Event trägt den Namen Zwielichtwünsche und startet am Dienstag, dem 24. November 2026 um 10:00 Uhr. Es wird bis Montag, dem 30. November 2026 um 20:00 Uhr, aktiv sein.

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Shinys, Hundos und Sternenstaub

Welche Shinys gibt es im Event? Während des Events habt ihr eine erhöhte Chance auf die Shiny-Versionen von Sterndu und Pygraulon zu treffen. Beide Monster könnt ihr innerhalb der Zwielichtwünsche in der Wildnis finden sowie aus Feldforschungen erhalten.

Wie wird die Hundo-Chance erhöht? Ebenfalls gibt es innerhalb des Events eine erhöhte Chance darauf, dass ihr beim Tausch mit euren Freunden ein Glücks-Pokémon erhaltet sowie darauf, dass ihr Glücks-Freunde bei der Interaktion mit einem anderen Trainer werdet.

Um mit einem anderen Trainer den Status Glücks-Freunde zu erreichen, müsst ihr mindestens den Freundeslevel „Beste Freunde“ erreicht haben. Öffnet ihr dann ein Geschenk oder absolviert gemeinsam einen Raid, dann könnt ihr mit etwas Glück Glücks-Freunde werden und somit beim nächsten Tausch einen garantierten Glücks-Tausch auslösen.

Glücks-Pokémon sind nicht nur günstiger im Aufleveln, sondern haben auch mindestens 80% an IV-Werten. Dadurch steigert ihr bei einem Tausch die Chance, ein Hundo zu erhalten, da die potenziellen IV des Monsters beim Tausch bereits stark erhöht sind und es weniger schlechte Werte gibt, die euer Pokémon erhalten kann.

Welche weiteren Inhalte gibt es? Zudem gibt es im Event noch einige weitere Inhalte. Dazu gehören kostümierte Monster in Raids und Feldforschungen, verschiedene Mega-Raids sowie ein gesonderter GO-Pass.

Im GO-Pass könnt ihr außerdem auf Stufe 10 die doppelte Menge an Fang-Sternenstaub bis zum Ende des Events freischalten.

Worauf freut ihr euch im Event? Werdet ihr es nutzen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Raids, Rampenlicht-Stunden und weitere Inhalte in den nächsten Wochen auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im November 2026 in Pokémon GO.

Auf der 2. Seite findet ihr alle Inhalte des Events.