In Pokémon GO könnt ihr heute, am 12. Mai, bis zu 50.000 Sternenstaub extra verdienen. Das funktioniert dank Belohnungen für Season 1 der PvP-Liga.

So gibt es den Extra-Sternenstaub: Dafür müsst ihr auf die PvP-Liga klicken. Dort könnt ihr seit gestern Abend die Belohnungen für euren Rang abholen und diese Belohnungen könnt ihr erstmalig auch mit einem Sternenstück vermehren.

Zündet das Sternenstück, bevor ihr auf die PvP-Liga klickt. Denn sobald ihr draufklickt, müsst ihr die Belohnung auch abholen. Wenn ihr zu diesem Zeitpunkt noch kein Sternenstück gezündet habt, gibt es auch nicht mehr Sternenstaub.

Die Belohnungen für Season 1 gibt es übrigens erst so spät, weil der Start von Season 2 kurzfristig verlegt worden ist.

Extra-Sternenstaub verdienen – Wann lohnt es?

So viel Staub gibt es: So richtig lohnenswert wird es ab Rang 7. Dort erhaltet ihr nämlich 20.000 Sternenstaub und ganze 10.000 Staub mehr, wenn ihr noch ein Sternenstück zündet.

Wir geben euch die Übersicht über die Belohnungen ab Rang 7:

Rang 7: 2 Sofort-TMs, 2 Lade-TMs, 1 Top-Lade-TM, 1 Raid-Pass, 20.000 Sternenstaub

2 Sofort-TMs, 2 Lade-TMs, 1 Top-Lade-TM, 1 Raid-Pass, 20.000 Sternenstaub Rang 8: 2 Sofort-TMs, 3 Lade-TMs, 1 Top-Lade-TM, 1 Raid-Pass, 30.000 Sternenstaub

2 Sofort-TMs, 3 Lade-TMs, 1 Top-Lade-TM, 1 Raid-Pass, 30.000 Sternenstaub Rang 9: 3 Sofort-TMs, 3 Lade-TMs, 1 Top-Lade-TM, 1 Raid-Pass, 50.000 Sternenstaub

3 Sofort-TMs, 3 Lade-TMs, 1 Top-Lade-TM, 1 Raid-Pass, 50.000 Sternenstaub Rang 10: 3 Sofort-TMs, 5 Lade-TMs, 1 Top-Lade-TM, 1 Raid-Pass, 100.000 Sternenstaub

Das bedeutet, dass ihr auf Rang 10 gleich 150.000 Sternenstaub bekommen könnt, wenn ihr ein Sternenstück zündet. Hier kriegt ihr also gleich 50.000 Staub obendrauf, wenn ihr vorher das Sternenstück eingesetzt habt.

Lohnt es sich auch für niedrigere Ränge? An sich ist es egal, auf welchem Rang ihr seid. Das Sternenstück bringt euch immer mehr Staub und ihr müsst abwägen, ob es euch wert ist, für beispielsweise 2500 zusätzlichen Staub (wie bei Rang 4), ein solches Item zu zünden.

Ihr könnt die Belohnung aber auch mit eurer täglichen Runde verbinden. Wenn ihr eh für mindestens eine halbe Stunde am Laufen seid, dann zündet doch ein Sternenstück, holt die PvP-Belohnung ab und fangt danach noch fleißig Pokémon. Aktuell gibt es dank des Johto-Events doppelten Sternenstaub auf das Fangen von Pokémon. Ein Sternenstück lohnt sich also allemal.

Kann man die Belohnung auch später abholen? An sich könnt ihr die Belohnung für Season 1 auch später abholen. Ihr könnt vorher nur nicht in der Liga kämpfen. Wer also einige Tage auf die PvP-Liga verzichten kann, der kann die Belohnung auch erst in einigen Tagen einsammeln.