Pokémon GO schafft es mit 15 Sekunden die Community vor Freude zum Ausrasten zu bringen

Pokémon GO hat ein kurzes Video veröffentlicht, in dem nicht viel zu sehen ist. Trotzdem sorgt das Video für große Vorfreude in der Community.

Pokémon GO feierte in diesem Jahr das 10-jährige Bestehen. Im Zuge dieses Jubiläums gab es einige Inhalte im Spiel, die in der Community für Freude sorgten. Unter anderem das Debüt der beiden Mega-Entwicklungen von Mewtu.

Nun wurde ein neues, 15-sekündiges Video veröffentlicht. Und auch das sorgt in der Community für einige Vorfreude, denn sie meinen hier ein ganz besonders starkes Monster zu erkennen.

Video starten Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer Autoplay

Rückkehr eines legendären Monsters?

Was ist das für ein Video? In dem kurzen Teaser sind verschiedene Trainer und Pokémon zu sehen, die sich den Himmel anschauen. Hier ist am Ende des Videos die Silhouette eines Monsters zu sehen.

Die Silhouette und die Farben des Himmels sorgen dabei in der Community für eine klare Vermutung, um welches Monster es sich hierbei handelt.

Das Video binden wir hier für euch ein:

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Um welches Monster handelt es sich? Die einstimmige Meinung der Kommentare unter dem Video geht von einer Rückkehr von Endynalos aus. Das Monster feierte im letzten Jahr sein Debüt, wobei Trainer nur maximal ein Exemplar ergattern konnten, da es das starke Monster nur als einmalige Belohnung in einem GO-Pass gab.

In welcher Form Endynalos dieses Jahr zurückkehren wird, ist bisher unklar. Im Trailer ist jedoch der Name der aktuellen Season in Pokémon GO zu sehen, die nur noch bis zum 1. Dezember 2026 läuft. Es ist also davon auszugehen, dass Endynalos bis dahin zurückkehren wird. Hierfür würde sich die Naturzone 2026 anbieten, dessen globale Ausgabe am 14. und 15. November 2026 stattfinden wird.

Was sagt die Community dazu? Unter dem Video auf YouTube finden sich viele Kommentare von Trainern, die sich über die potenzielle Rückkehr freuen. Dennoch äußern einige Trainer Bedenken darüber äußern, wie viele Trainer und Geld dafür benötigt wird:

„Endynalos ist zurück 😮😮 Letztes Jahr habe ich es verpasst, aber jetzt kehrt es endlich zurück 🎉🎉“, schreibt @VibhaDevi-s5w5m

„Bis jetzt habe ich es immer noch nicht bekommen. Ich hoffe, es ist nicht so teuer wie beim ersten Mal“, meint @AlySantosGO

„Das sieht aus wie ein Shiny-Endynalos… es ist auf jeden Fall rötlicher als sonst“, vermutet @Dezztic

Was sagt ihr dazu? Habt ihr Endynalos letztes Jahr bereits erhalten, oder wollt ihr es dieses Mal unbedingt fangen? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events in den kommenden Wochen im Spiel auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im November 2026 in Pokémon GO.