Pokémon-Weltmeister erstellt Ranking für alle 1.133 Taschenmonster, gibt seinen letzten Platz an ein „kleines, hässliches Vieh”

Der YouTuber WolfeyVGC ist ein wahrer Pokémon-Experte. Er hat sich alle Pokémon, die es bis zur 9. Generation gibt, geschnappt und ein ultimatives Ranking erstellt. Dafür hat er sich ordentlich Zeit gelassen, um genau zu sein fast 4 Stunden.

Wie sieht das Ranking aus? Bei dem Ranking hat der YouTuber 1.133 Platzierungen verteilt. Eigentlich gibt es nur 1025 Pokédex-Einträge. Doch bei diesem Ranking wurden viele Regionalformen und Megaentwicklungen mit eingebunden.

Das Video startet mit dem letzten Platz, der von Relluk aus Generation 9 belegt wird. Der Youtuber würde das Pokémon nämlich hassen, weil es klein, hässlich und im Spiel kaum zu sehen sei.

Seine Top 10 sehen wie folgt aus:

Platz 1: Kyogre

Kyogre Platz 2: Groudon

Groudon Platz 3: Glurak

Glurak Platz 4: Fuegro

Fuegro Platz 5: Cresselia

Cresselia Platz 6: Xerneas

Xerneas Platz 7: Knackrack

Knackrack Platz 8: Rayquaza

Rayquaza Platz 9: Brutalanda

Brutalanda Platz 10: Mimigma

Um das komplette Ranking im Detail zu erklären, braucht der YouTuber rund 4 Stunden. Das volle Video könnt ihr euch hier ansehen:

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Für das Ranking hat Wolfey zusammen mit 2 Freunden jedes Pokémon von 1 bis 10 in mehreren Kategorien bewertet. Der Durchschnitt der Zahlen ergab dann den Platz. Das Lieblings-Pokémon von MeinMMO-Redakteurin Jasmin, Sniebel, landet dabei auf einem soliden 309. Platz.

Professionelles Ranking mit Experten-Einschätzung

Wie wurde das Ranking erstellt? Jedes Pokémon wurde nach einem 10-Punktesystem in 3 spezifischen Kategorien bewertet. Die finale Platzierung ergab sich aus dem Durchschnitt der Punkte, die der Youtuber und seine 2 Freunde verteilt haben.

Zum einen wurde die Wettbewerbsfähigkeit in offiziellen Turnieren bewertet. Wichtige Faktoren waren dabei die Basiswerte, Typenkombination, verfügbare Attacken und spezielle Fähigkeiten.

Das zweite Kriterium war das Design. Diese Kategorie ist am subjektivsten, weshalb der Youtuber 2 Freunde mit unterschiedlichen Geschmäckern hinzugezogen hat.

Zum Schluss wurde sich der Kultstatus eines Taschenmonsters angesehen. Wichtige Faktoren waren Auftritt im Anime oder ihr Status als Maskottchen. Eine gute Frage, um den Kultstatus zu überprüfen, sei: Würde meine Mutter dieses Pokémon erkennen?

Was ist das für ein YouTuber? Wolfey ist der VGC-Weltmeister aus 2016. Er spielt seit über einem Jahrzehnt auf höchstem professionellen Niveau und hat fast jedes großes Turnier gewonnen. Dabei war er so erfolgreich, dass er von der The Pokémon Company selbst als offizieller Kommentator für große Turniere eingeladen wurde.

Auf welchem Platz ist euer liebstes Pokémon gelandet? Schreibt es uns in die Kommentare!

Auch MeinMMO hat sich in der Vergangenheit an einem Ranking versucht. Allerdings nicht so, wie ihr es euch jetzt gerade vorstellt. Wir haben dabei nämlich einen imaginären Geschmackstest gemacht und probiert, die Pokémon so zu listen, wie sie bei uns das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen: Die 5 leckersten Pokémon im Ranking