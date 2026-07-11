90 Sekunden im neuen Zombie-MMO der Tibia-Macher zeigen eindrucksvoll, wie teuer Spieleentwicklung heute ist

CipSoft gehört zu den erfolgreichsten Games-Studios aus Deutschland. Bei ihrem neuen MMO Persist Online wagen sie eine Premiere, die nur 90 Sekunden im Spiel ausmacht, aber sie fast ein halbes Jahr beschäftigt hat.

Was sind das für 90 Sekunden? Recht früh begrüßt Persist Online neue Spieler mit einer schick inszenierten Ingame-Sequenz, die das Zombie-Setting des MMORPGs vorstellt und auf das kommende Abenteuer einstimmt. 90 Sekunden dauert der automatisch ablaufende Film. Im Gespräch mit MeinMMO verrät CipSoft-Geschäftsführer Ben Zuckerer:

Es ist das erste Mal, dass wir das in der Form gemacht haben als Studio. Und um mal zu spoilern, wie lange es dauert, bis man diesen 1 Minute und 30 Sekunden langen Clip am Anfang hat … das hat knapp 6 Monate Arbeitszeit gekostet.

Im Verlauf des Gesprächs führt Ben weiter aus, was hinter diesen 90 Sekunden alles steckt:

Man braucht einen externen Partner, muss die Modelle exportieren, die Texturen und das Storyboard bereitstellen

Dann wird der Clip erst live von Leuten eingespielt, um überprüfen zu können, ob die Szenen so ausfallen, wie man sie haben möchte

Danach beginnt erst der eigentliche Rendering-Prozess, bei dem man Bild für Bild die Szene baut, und natürlich muss man sich dann auch jedes einzelne Bild genau anschauen, damit sich keine Fehler einschleichen

Für das im weltweiten Vergleich eher kleine Games-Studio aus Regensburg ist das ein enormer Aufwand, der zeigt, wie wichtig den Tibia-Machern ihr neues MMO ist.

Video starten In Persist Online kämpft ihr euch durch Zombies Autoplay

Ne Million pro Minute

Was berichten andere Studios? Die richtig Großen aus der Industrie teilen regelmäßig vergleichbare Anekdoten, wenn es um die Erstellung von aufwendigen Ingame-Sequenzen oder CGI-Trailer geht. In einem Interview mit IGN Nordic im März 2017 erklärte Jeff Chamberlain, damals VFX Supervisor bei Blizzard, dass es 6 bis 8 Monate brauchen würde, um vom ersten Storyboard zum finalen Frame eines Overwatch-Kurzfilms zu kommen.

Von vergleichbaren Erfahrungen haben uns andere Blizzard-Entwickler in Interviews berichtet, in denen es um die aufwendigen Cinematic-Sequenzen für World of Warcraft ging.

Bei solchen Zeiträumen verwundert es nicht, dass die Kosten für mehrminütige Sequenzen schnell bei mehreren Millionen US-Dollar landen sollen. Die von den CGI-Spezialisten bei Blur umgesetzten Ingame-Sequenzen von Halo 2 Anniversary sollen beispielsweise etwa 50 Minuten Material umfassen und geschätzte 25 bis 50 Millionen US-Dollar gekostet haben (wird unter anderem hier auf Reddit und hier auf Reddit diskutiert).

Was muss ich zu Persist Online wissen? Hinter Persist Online steckt das neue Online-Rollenspiel der Tibia-Macher, das euch in eine von Hand designte, urbane Zombie-Apokalypse wirft und auf Third-Person-Action, Überleben, Crafting und Gildenkämpfe um bestimmte Zonen setzt. Wir haben im Zuge der Grindfest-Themenwoche 2026 reingespielt und mit den Entwicklern über das MMO gesprochen. Alles Wichtige findet ihr daher hier: Macher von Tibia zeigen uns ihr neues Zombie-MMORPG, könnte genau das Richtige für Fans von Grind sein