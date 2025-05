Spieler ist genervt, weil sein Gaming-PC dauernd abstürzt, doch die Community ist schockiert, als sie sein Setup sieht

Wenn ein PC dauernd zu heiß wird und abstürzt, kann das viele Gründe haben. In diesem Fall war der Grund für das Problem jedoch allen klar, außer dem Besitzer.

Was stimmt mit dem Rechner nicht? Die Kühlung ist einer der wichtigen Grundfunktionen eines Computers, die einfach funktionieren müssen, um einen Gaming-PC vernünftig zu betreiben. Kühlt der PC nicht gut, fährt das System zum Schutz herunter. Bleibt das Problem bestehen und der PC wird immer wieder zu heiß, kann es gar zu Abstürzen oder Hardwareschäden kommen.

Auf Reddit hat sich ein Nutzer bei seinem Freund genau darüber beschwert. Ständig würde sein PC heiß werden und abstürzen, wenn er gerade Videospiele spielt. Sein Freund möchte ihm helfen und bittet um ein Video für die Ferndiagnose. Doch was er dann sieht, erklärt alles.

Gaming-PC eingesperrt im Schrank

Wie kam es zur Überhitzung? Der Gamer wusste zwar selbst, dass sein PC ständig heiß wird und überhitzt, jedoch nie woran das lag. Das Video der Ferndiagnose gibt jedoch direkt die Antwort darauf, die die ganze Community mit dem Kopf schütteln lässt.

Auf dem Video zu sehen, ist der Gaming-PC des Spielers, doch statt auf dem Schreibtisch, daneben oder darunter, steht der PC in einem Schrank-Abteil des Schreibtisches. Dieser scheint extra für Computer gemacht zu sein, so hat er die passenden Maße für einen gewöhnlichen Rechner.

Das Problem: Der Schrank ist auf allen Seiten geschlossen und bis auf einen kleinen Kabeltunnel gelangt keine frische Luft hinein. Der Spieler schließt zudem wohl vorne auch die Tür beim Spielen, sodass der Computer völlig eingebaut platziert ist. Außerdem sieht man im Video, dass der PC bis ganz nach hinten an die Wand geschoben wurde. Dadurch kann die Luft noch schlechter aus dem PC austreten.

Hier könnt ihr das Video der Ferndiagnose auf Reddit sehen:

Wie reagiert die Community auf das Setup? Die Community auf Reddit ist schockiert, wie man seinem Computer so etwas antun kann. So schreibt Nutzer madmanriner: „Ich mache mir Sorgen um deinen Freund. Sitzt er auch in einem verschlossenen Auto mit den Fenstern oben, um der Sommerhitze zu entgehen?“

Auch andere beschreiben die Platzierung des Rechners im Schrank kreativ:

AverageAggravating13: „Das ist verrückt 😭 PC-Folterkammer“

Sweatbuns: „Das ist eine Heißluftfritteuse.“

Lost-Experience-5388: „PC-Kerker💀“

Bynairee: „Ja, er erstickt seinen eigenen PC. 😭“

Das Setup sorgt in der gesamten Community für Kopfschütteln. Viele können nicht verstehen, wie man das Problem nicht erkennen kann, vor allem dann, wenn einem die Hitze aus dem PC-Schrank entgegenkommt. Andere appellieren aber auch dafür, dass der Freund dem Spieler hilft, die Überhitzung zu beseitigen und ihm erklärt, warum eine ausreichende Luftzufuhr unabdingbar ist.

Selbst der teuerste Computer kann kaum Leistung bringen, wenn er in einen Schrank ohne Luftzufuhr eingesperrt wird. Dies ist wieder ein Beispiel dafür, dass nicht die Hardware alleine ein Grund für Probleme mit dem PC sein muss. In einem anderen Beispiel geht es hingegen genau darum: „Du wurdest nicht betrogen, du hast nur Müll gekauft“ – Spieler investiert 1.000 Euro in neuen Gaming-PC, weil er zu ungeduldig ist