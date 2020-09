Getreu dem Motto #PapaplatteOnTour wurde der deutsche Streamer von Gillette im Rahmen einer Schnitzeljagd quer durch Berlin geschickt. Dabei war er auf den Spuren der Rasurmarke unterwegs, die seit über 80 Jahren tief in Berlin verwurzelt ist und ihre Premium-Rasierklingen direkt in unserer Hauptstadt im Gillette-Werk produziert.

„Gillette Schnitzeljagd“ heißt die neueste Aktion von Gillette gemeinsam mit ihrem Gaming Face Papaplatte. Dabei wurde der Streamer, der genauso wie die Gillette-Klingen “made in Berlin” ist, über 4 Challenges hinweg durch Berlin geschickt.

Nur wenn er 3 Stationen meistert und dazu noch das Finale übersteht, dann erwartet ihn am Ende ein besonderer Gewinn: Drei exklusive Papaplatte x Gillette Rasierer, die mit bekannten Papaplatte-Emotes gebrandet sind.

Hier könnt ihr was gewinnen: Doch nicht nur Papaplatte konnte etwas gewinnen. Auch ihr habt die Möglichkeit eines von neun Rasurpaketen inklusive der drei exklusiven Papaplatte x Gillette Rasierer abzustauben.

Das steckt hinter der Partnerschaft von Papaplatte und Gillette

Der Streamer und die Rasierer von Gillette passen perfekt zusammen, denn beide stammen aus Berlin. Gillette ist seit über 80 Jahren tief in Berlin verwurzelt und produziert in Berlin-Tempelhof die schärfsten Klingen der Premium-Rasierer Fusion, Venus, Mach3 Start und SkinGuard.

Gillette ist seit Jahren ein starker Partner im Bereich Gaming und suchte Anfang des Jahres sein neues Gaming Face 2020. Fündig wurden sie in Papaplatte. Schon vorher haben sie bereits mehrfach zusammengearbeitet – dazu gehörte u.a. eine Kooperation auf der TwitchCon 2018. Während des Corona Lockdowns sammelte Papaplatte zudem zusammen mit Gillette auf Twitch, in einem Charity Stream, Geld für die Arche in Berlin.

Die jetzige Zusammenarbeit zeigt vor allem die starke Verbindung von Papaplatte und Gillette zu ihrer Heimat Berlin.

Das ist das Video: Wer den Streamer Papaplatte schon immer mal richtig schwitzen sehen wollte, der kommt im Video rund um die Gillette Schnitzeljagd voll auf seine Kosten:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Schnitzeljagd wird für Papaplatte zur echten Herausforderung

Der Streamer musste während der Schnitzeljagd mehrere Challenges absolvieren. Stets dabei, sein bester Freund Dominik, der ihm die Schnitzeljagd erklärte und Papaplatte durch die Challenges führte.

Die erste Challenge stand am Alexanderplatz in Berlin an. Dort konnte er sich einen von drei Bartstyles auswählen, den er innerhalb von 90 Sekunden nachstylen musste.

Danach ging es direkt weiter zu den Eisbären Berlin. Als Gillette Partner hat das Berliner Eishockey Team, Papaplatte und Dominik dann mal so richtig aufs Glatteis geführt. Papaplatte musste als Eishockeytorwart das Tor hüten und eine entsprechende Anzahl Pucks halten.

Zur dritten Challenge ging es in das Gillette Werk in Berlin Tempelhof. Dort bekam der Streamer eine Führung und musste anschließend einige Fragen beantworten, um sich für das Finale, Hilfsmittel zu erspielen. Am Ende meisterte Papaplatte alle Challenges und hielt seine eigenen drei Rasierer in der Hand.

Eine der Aufgaben führt Papaplatte zu den Eisbären Berlin.

Das steckt hinter dem Gewinn von Papaplatte: Als Preis für die Schnitzeljagd hat Papaplatte drei personalisierten Gillette Fusion5 Pro Glide Rasierer erhalten. Die Rasierer punkten gleich durch mehrere Details:

Drei exklusive Gillette Rasierer mit beliebten Papaplatte Emotes

Fünf fortschrittliche Klingen „Made in Berlin“

Verbesserte Feuchtigkeitsstreifen für besseres Gleiten und um deine Haut vor Hautreizungen zu schützen

Präzisionstrimmer für schwer zu erreichenden Stellen & zum Stylen der Gesichtshaare

Präzise Rasur dank innovativer FlexBall Technologie: Um sich Konturen anzupassen, kann der Rasierkopf von vorne nach hinten sowie von einer Seite auf die andere kippen.

Auch ihr habt die Möglichkeit einen der drei exklusiven Papaplatte x Gillette Rasierer über den Gillette Online-Shop zu erwerben oder euch euren ganz eigenen Rasierer zu personalisieren. Hier geht es zum Gillette MyRazor.

Einen dieser Rasierer mit Zubehör könnt ihr gewinnen.

Das könnt ihr gewinnen: Mit etwas Glück könnt ihr ein Papaplatte x Gillette Rasierer-Paketen gewinnen. Insgesamt stehen 9 Pakete zur Verfügung:

3x Rasierer mit Papaplatte-Logo + Klingen und Rasiergel

3x Rasierer mit Herz-Emote (eines der beliebtesten Emotes von Papaplatte) + Klingen und Rasiergel

3x Rasierer mit Kuh-Emote (eines der beliebtesten Emotes von Papaplatte) + Klingen und Rasiergel

Wie kann man gewinnen? Dafür müsst ihr einfach nur einen Kommentar unter diesen Artikel schreiben. Sagt uns darin, welches der drei Pakete ihr am Liebsten gewinnen würdet. Unter allen entsprechenden Kommentaren werden wir dann die 9 Rasurpakete verlosen.

Das Gewinnspiel endet am 6. Oktober um 18:00 Uhr deutscher Zeit.

Weitere Infos zu den Rasierern von Gillette findet ihr im oben eingebunden Video von Papaplatte und auf der Instagram-Channel von Gillette Deutschland.