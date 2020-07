Blizzard macht Overwatch im neuen Patch ein bisschen politisch korrekter

Overwatch hat eines der beliebtesten Spray-Logos des Charakters McCree entfernt. Wenn man darüber nachdenkt, ist der Schritt aber nur logisch.

In der Geschichte von Overwatch wurden schon immer mal wieder kleinere Änderungen vorgenommen, wenn bestimmte Inhalte Gefahr liefen, als anstößig angesehen zu werden. So wurde vor langer Zeit schon eine Pose von Tracer abgewandelt. Im neusten Patch wurde nun auch ein Spray-Logo des Cowboys McCree entfernt. Der kann künftig keine Schlinge mehr versprühen.

Was wurde geändert? McCree kann seit dem neusten Patch nicht länger das Spraylogo „Noose“ (Schlinge) verwenden. Das Spraylogo wurde aus dem Spiel entfernt und ist auch nicht mehr erhältlich – weder in Beutetruhen noch durch direkten Kauf mit Credits.

McCree verliert eines seiner Spraylogos – es war wohl problematisch.

Was war das Problem? Auch wenn Blizzard sich dazu nicht geäußert hat, war das Spraylogo mit der Schlinge wohl auf mehreren Ebenen problematisch. Die Schlinge ist für viele zwar ein Symbol aus Cowboy-Filmen, kann aber noch viele andere Bedeutungen haben, die sich im Laufe der Jahre gewandelt haben. So ist die Schlinge eben auch ein recht eindeutiges Symbol für eine gezielte Hinrichtung einer zumeist wehrlosen Person. In vielen Fällen ist die Schlinge auch ein Symbol für rassistische Lynchmorde geworden, das etwa vom Ku Klux Klan benutzt wurde (via CNN).

Links das alte Spraylogo und rechts das neue.

Hinzu kommt, dass das Posten einer Schlinge in den letzten Jahren auch häufig als – nicht immer ernst gemeinte – Aufforderung an den anderen gilt, sich doch umzubringen. Auch das ist wohl keine Botschaft, die man in einem eigentlich bunten und spaßigen Spiel wie Overwatch transportiert haben möchte.

Was gibt es stattdessen? Die Entwickler haben das Spraylogo mit der Schlinge einfach gegen ein Hufeisen mit der Beschriftung „Bad Luck“ ausgetauscht. Wer vorher die Schlinge als Spraylogo hatte, der hat nun automatisch das neue Hufeisen bekommen.

Einige Spieler sind der Meinung, dass ein Lasso wohl ein passenderes Spraylogo gewesen wäre anstatt einer Schlinge.

Doch grundsätzlich ist die – vermutlich beabsichtigte – Intention auch noch mit dem neuen Spraylogo möglich. Man kann ein anderes Spraylogo „einrahmen“ und den Spieler ein wenig necken. Jetzt eben mit dem „Bad Luck“-Spruch und nicht länger mit einem Symbol, das diesem Charakter den Tod wünscht.

Was haltet ihr von dieser Änderung? Ist das gut und sinnvoll? Oder übertreibt man es hier mit der Reaktion?