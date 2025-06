Chef erklärt, sein neuer Shooter auf Steam sei weniger albern als der erste Teil, doch Spieler sagen: Der Preis ist der größte Witz

In Outer Worlds 2 soll alles etwas ernster ablaufen als noch beim ersten Teil, meint der Chef. Doch die Spieler können beim Anblick des Preises auf Steam nur lachen.

Was ist das für ein Spiel? Outer Worlds 2 ist ein First-Person-RPG-Shooter, der in einer überdrehten und satirischen Sci-Fi-Welt spielt, in dem der Kapitalismus überhandgenommen hat und die Gesellschaft fest im Griff hat. Wie im ersten Teil treffen satirische Elemente auf Kapitalismus-Kritik, weil Konzerne und Profitgier in der Spielwelt die Kontrolle haben.

Der zweite Teil spielt wieder auf Arcadia, doch der Krieg dort tobt schon seit über 1.000 Tagen. Dabei wird man als Spieler Teil eines komplexen Fraktionskrieges, der sich durch die Geschichte zieht. Das Endziel ist dabei die Befreiung des Planeten und die Gewinnung neuer Ressourcen für den eigenen Konzern und ganz nebenbei auch noch die Menschheit zu retten.

Doch so bunt und überladen wie der erste Teil von Outer Worlds soll sein Nachfolger nicht mehr werden, wenn es nach dem Chef geht.

Ein anderer Ton für Teil 2

Wie soll sich der neue Teil unterscheiden? In einem Interview mit PCGamer hat Brandon Adler, der Game Director von Outer Worlds 2 über den zweiten Teil gesprochen. Dabei erklärt er auch, wie sich die beiden Teile unterscheiden:

Sie werden bemerken, dass ein weniger alberner, dunklerer Ton zum Vorschein kommt. Das liegt hauptsächlich an Leonard […] Das ist seine Art von Stimmung, und so hat er mehr von einem Push auf dieses Zeug. Und so denke ich, dass sich auch die gesamte Geschichte ein wenig wie eine dunklere Version dessen anfühlt, was dort vor sich geht. Brandon Adler, Game Director von Outer Worlds 2 bei PCGamer

Mit Leonard ist der neue Creative Director Leonard Boyarsky gemeint, der für die Stimmung im Spiel zuständig ist. Er war zuvor unter anderem an Fallout beteiligt und bringt deshalb schon Erfahrungen aus dystopischen Spielen mit sich, die im Fall von Fallout auch düsterer sind, als Outer Worlds.

Warum gehen die Entwickler diesen Weg? Auch darauf hat der Game Director Brandon Adler eine Antwort: „Ich möchte den Spielern etwas Neues bieten, damit sie nicht das Gefühl haben: ‚Oh, wir spielen nur die gleichen Witze, die gleichen Inhalte, die gleichen Ideen und Themen immer und immer wieder durch‘ […]“

Die Fans denken anders

Was halten die Fans von den Aussagen des Chefs? Die Fans von Outer Worlds zeigen sich verwundert über den Richtungswechsel bei Outer Worlds 2. Gerade der Trailer, der beim Summer Games Fest 2025 veröffentlicht wurde, zeigt die gewohnt sarkastische Stimmung, die man bereits aus dem ersten Teil kennt und spiegelt nicht den düsteren Ton wider.

Das sehen auch die Nutzer auf Reddit so:

FatalCassoulet schreibt auf Reddit: „Der Trailer zeigt das Gegenteil lol“

Auch MattyXarope kritisiert das auf Reddit: „Richtig? Reden wir über dasselbe Spiel? Lol“

soldatodianima sagt auf Reddit: „Ich habe mein Bestes gegeben, um Outer Worlds zu mögen, aber es fühlte sich einfach so PG-13 an; und die Welten waren so tot. Nur langweilige, leblose Leere.“

Lost-Comfort-7904 sieht es auf Reddit ähnlich: „Ich habe mir den ersten Teil wegen des Spielteams, das dahinter steht, gekauft, aber er hat mir ehrlich gesagt keinen Spaß gemacht. Es fühlte sich hohl an, und die Nebencharaktere waren wirklich langweilig. Ich glaube, ich bin nicht sehr weit gekommen, bevor ich aufgegeben habe.“

Auch der Preis von 79,99 € auf Steam stößt den Spielern böse auf. Manche halten das sogar für den größten Witz:

HomeStallone ärgert sich auf Reddit über den Preis: „80 $ für dieses Spiel ist schon so witzig, wie ich es mir vorstellen kann.“

Abspara schreibt auf Reddit: „Verbesserte Handlung im Wert von 79,99 $.“

Auch Tyler1349 findet den Preis auf Reddit nicht gut: „Cool, ich zahle trotzdem keine 80 Dollar dafür. Ich bereute es, den vollen Preis für das erste Spiel zu zahlen.“

Die Spieler sind allgemein unzufrieden mit Teil 1 und den neuen Aussagen des Game Directors zu Teil 2. Auch der Preis wirkt für viele zu hoch. Manch einer glaubt, man wolle die Spieler dazu bringen, das Spiel im Xbox Gamepass zu zocken. Dort wird es für alle Abonnenten ab dem ersten Tag verfügbar sein. Auch ein Trailer zu einem beliebten MMORPG wurde von Xbox gezeigt: Microsoft zeigt Trailer eines beliebten MMORPGs bei ihrer großen Show, doch die Spieler ätzen: „passt gar nicht zum Spiel“