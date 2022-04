Osterangebote: Lohnt sich aktuell der meistverkaufte Monitor auf Amazon?

Empfehlenswerte Gaming-Monitore: Ihr sucht nach empfehlenswerten Monitoren oder einfach nach Tipps für den Kauf? Dann schaut in unsere Kaufberatung auf MeinMMO: Hier erklären wir euch, was ihr beim Kauf beachten müsst und stellen euch Geräte aus verschiedenen Preisklassen vor:

Hinzu kommt, dass dem Monitor eine wichtige Gaming-Eigenschaft fehlt. Denn da Gerät bietet weder Adaptive Sync noch FreeSync. Einige Tester erklären, dass die Reaktionszeiten ziemlich träge sein sollen (via pc-magazin.de ). In der Praxis bedeutet das: Bei schnellen Bewegungen gibt es unschöne und unangenehme Schlieren auf dem Monitor.

Was ist das für ein Gerät? Bei dem Bestseller handelt es sich um den Huawei AD80HW oder einfach Display 23,8. Dieses Gerät ist auch der erste Monitor, den der Hersteller Huawei in seinem Sortiment hat. Bisher dürftet ihr Huawei vor allem wegen Smartphones und kleineren Gadgets wie Fitness-Trackern kennen.

Insert

You are going to send email to