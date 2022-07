Sein Onkel glaubte, dass er es zu nichts bringt – Jetzt hat er ein Tech-Unternehmen und besitzt über 100 Milliarden €

Larry Ellison führt heute das Unternehmen Oracle und besitzt mehr als 100 Milliarden Euro. Dabei sah sein Leben am Anfang nicht ganz so erfolgreich aus.

Viele träumen davon, am Ende ihres Lebens viel Geld verdient zu haben oder eine große Firma zu besitzen. Bei manchen Personen ist das Leben sehr chaotisch, doch am Ende haben sie genau das geschafft.

Eine dieser Personen ist Larry Ellison. Heute führt er das Unternehmen Oracle Corporation und gehört selbst zu den reichsten Menschen der Welt. MeinMMO stellt euch seine Geschichte vor.

Ellison schließt kein Studium erfolgreich ab, lernt aber Programmierung

Larry Ellison wurde als Kind von seinem Onkel und seiner Tante adoptiert. Als Kind erkrankte er oft und ihn erwischte auch eine schwere Lungenentzündung. Seine damals alleinerziehende 19-jährige Mutter schickte ihn dann zu seinen Verwandten, die ihn adoptierten.

Er wuchs in einem gutbürgerlichen Haushalt auf und musste sich nicht ums Geld sorgen, da sein Onkel in der Verwaltung arbeitete.

Während er zu seiner Tante ein sehr liebevolles Verhältnis gehabt haben soll, hat er sich ständig mit seinem Onkel gestritten. Nach dem Tod seiner Tante fiel Ellison durchs Examen und brach sein Studium ab. Anschließend begann er ein zweites Studium in Chicago. Doch das beendete er gleich nach dem ersten Semester wieder.

Sein Onkel meinte daraufhin, dass er es doch zu nichts bringen werde. Das berichten übereinstimmend gleich mehrere Quellen wie achievement.org oder Britannica.com.

Doch das sollte sich nicht bewahrheiten. Denn an der Universität in Chicago hatte Ellison bereits Grundkenntnisse in Computerprogrammierung erlernt. Mit diesen Fähigkeiten ging er nach Berkeley in Kalifornien und nahm die nächsten 8 Jahre die unterschiedlichsten Jobs an. Schließlich lernte er bei dem Unternehmen Ampex seine Kollegen Robert Miner und Ed Oates kennen.

Bereits nach 3 Jahren führt Ellison ein Millionenunternehmen

Gemeinsam mit Miner und Oates gründete Ellison 1977 die Firma „Software Development Labs“ und das gerade mal mit einem Startkapital von 2000 US-Dollar. Gemeinsam entwickelten sie ein Projekt für die CIA unter dem Codenamen Oracle.

Oracle basierte auf einem Konzept von Edgar F. Codd, der das Konzept einer strukturierten Abfragesprache (SQL) beschrieben hatte. Das Konzept hatte niemanden wirklich interessiert, doch Ellison hatte Potential darin gesehen. Er unterschrieb daher einen Zweijahresvertrag über die Entwicklung eines relationalen Datenbankmanagementsystems (RDBMS) für die CIA.

Tatsächlich wurde das Team bereits nach einem Jahr mit der Entwicklung fertig. Mit den neuen Erfahrungen und der restlichen Zeit entwickelte man dann ein kommerzielles Datenbankmanagementsystem. Dieses System nannten sie ebenfalls Oracle.

1980, drei Jahre nach der Gründung ihrer Firma, hatte das Unternehmen zwar nur 8 Mitarbeiter, knackte aber knapp die Millionengrenze bei den Einnahmen. Als IBM 1981 schließlich Oracle für Großrechner lizenzierte, verdoppelte sich der Umsatz jedes Jahr. Schließlich benannte Ellison die Firma in Oracle Corporation um, nach seinem bis dahin meistverkauften Produkt.

Wo stehen die Firma und Ellison heute? Heute bietet Oracle neben seiner Datenbanksoftware auch jede Menge andere Dienstleistungen an. Im Jahr 2020 hatte der Oracle-Konzern einen Jahresumsatz von 40,5 Milliarden US-Dollar und mehr als 132.000 Mitarbeiter.

Ellison selbst wurde vom Forbes Magazine auf der Liste der „Reichsten Menschen der Welt“ im Jahr 2022 mit 106 Milliarden US-Dollar auf Platz 8 gelistet.

