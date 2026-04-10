„Ruffy“ aus One Piece krönt den besten Helden der Anime-Geschichte, adelt mit seinem Platz 1 legendären Mangaka

Die Schauspieler von Ruffy, Sanji und Zorro aus der Netflix-Serie zu One Piece mussten ein Ranking erstellen. Es ging darum, wer der beste Anime-Held aller Zeiten ist. Und Ruffy landet dabei nur auf Platz 5.

Wie sieht das Ranking aus? Auf dem TikTok-Kanal von flighthouse wurden die Schauspieler Iñaki Godoy, Taz Skylar und Mackenyu eingeladen, ein Ranking der besten Anime-Charaktere zu erstellen. Dabei landen die folgenden Anime-Charaktere in den Top 5:

Son-Goku (Dragon Ball)

Ash Ketchum (Pokémon)

Sailor Moon

Naruto

Monkey D. Ruffy (One Piece)

Obwohl die Schauspieler in der Live-Action-Adaption von One Piece auftauchen und sogar Ruffy spielen, setzen sie diesen Charakter ans Ende der Liste. Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

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Son-Goku setzen sie allein aus Respekt auf Platz 1. Der Manga zu Dragon Ball hat nämlich viele andere Shonen-Geschichten inspiriert, darunter auch One Piece, und war der Vorreiter des Genres. Kurz dahinter kommt Ash Ketchum aus Pokémon. Pokémon sei nicht nur ein wichtiger Anime, sondern zusätzlich ein wichtiges Videospiel-Franchise.

Sailor Moon sei genauso ikonisch wie Goku sowie Naruto und hätte eigentlich auch noch in die Top 3 gemusst. Somit bleibt für Ruffy nur noch Platz auf dem 5. Rang.

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Ranking wurde nicht ganz fair erstellt

Wie wurde das Ranking erstellt? Bei dem Ranking handelt es sich um ein Blind Ranking. Dabei wird ein Ranking erstellt, ohne dass die Personen vorher wissen, welche Charaktere, Nahrungsmittel oder andere Gegenstände sie einordnen müssen.

Es kann also sein, dass Objekte, die zum Schluss eingeordnet werden müssen, eigentlich an einem ganz anderen Platz gelandet wären, wenn die Person vorher gewusst hätten, welche Dinge sie alles ranken müssen.

Und das sieht man auch an den 3 Schauspielern. Sie sind sichtlich enttäuscht, dass Ruffy als letztes genannt wird und für ihn nur der fünfte Platz übrig bleibt. Taz Skylar sagt noch liebenswerterweise, dass Ruffy für ihn in seinem Herzen immer die Nummer 1 sein werde und somit auch der Schauspieler.

Die Schauspieler sind selbst große Fans von One Piece und geben für ihre Rolle in der Netflix-Serie alles. Einer von ihnen hat sogar das Kochen gelernt, um ganz wie sein Vorbild zu sein: Schauspieler aus One Piece zeigt seine Kochkünste, Fans staunen: „Er ist wirklich Real-Life-Sanji geworden“