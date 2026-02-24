So sähe Nami aus One Piece aus, wenn sie wie Zoro mit 3 Schwertern kämpfen würde

Nami ist in One Piece eigentlich die Navigatorin der Strohhutbande. Doch der Schöpfer von One Piece, Eiichiro Oda, hat sich die orangehaarige Dame mit dem Drei-Schwerter-Stil vorgestellt, den eigentlich Schwertkämpfer Zorro nutzt – und sie gezeichnet.

Wieso hat Nami eigentlich nichts mit Schwertern zu tun? Nami ist eine der Personen aus der Strohhutbande in One Piece, die nur wenig Kampferfahrung hat. Sie nutzt im Kampf weder ihren Körper noch irgendeine Teufelsfrucht, sondern einen von Lysop zusammengebastelten Stab, der allerlei Tricks enthält.

Zudem lernt sie mit der Zeit immer mehr über das Wetter und baut ihren Stab dementsprechend um. Hinzu kommt ein Begleiter in Form einer Gewitterwolke, der sie im Kampf unterstützt. Da Nami die Navigatorin der Thousand Sunny, also des Schiffs der Strohhutpiratenbande, ist, hat sie diese krasse Kampferfahrung auch gar nicht nötig.

Doch was wäre, wenn Nami tatsächlich Kampferfahrung hätte? Der Schöpfer des Mangas zu One Piece hat sich diese Frage einmal gestellt und Nami in einem Universum gezeichnet, in dem sie mit Schwertkämpfer Zorro die Rollen tauschen würde.

Mit Nami als Schwertkämpferin wäre die Crew verloren

Wie würde Nami als Schwertkämpferin aussehen? Für die 13. Ausgabe des One-Piece-Magazins zeichnete Oda Nami im Drei-Schwerter-Stil, für den eigentlich Zorro bekannt ist. Er trägt dabei je ein Schwert in einer Hand und ein Schwert im Mund.

Auf dem Bild ist Nami gewohnt freizügig. Sie trägt nur ein Bikini-Oberteil und einen langen Rock mit Blumen und krassem Seitenschlitz, aus dem ihr Bein herauslugt. Sie ist gerade dabei, Stroh-Trainingspuppen zu zerschnetzeln. Das Bild könnt ihr euch beispielsweise auf Reddit anschauen:

Was sagen Fans dazu? Die Schwertkämpferin Nami kommt bei den Fans äußerst gut an. Sie fänden, dass diese Version von Nami heiß aussehen würde und sie eine gute Schwertkämpferin abgeben würde.

Allerdings machen sich die Fans auch Sorgen, denn das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass Zorro der Navigator der Strohpiratenbande wäre. Und das wäre fatal, denn: wie wir alle wissen, hat Zorro einen katastrophalen Orientierungssinn.

Deshalb scherzen viele Fans:

cerebrite: „Sie hätten das One Piece gefunden, bevor sie auf der Grand Line wären.“

atwitsend1996: „Das Opening würde von ‘We are’ zu ‘Where are we’ umgeändert werden.“

Lostpandazoo: „Ich glaube, die Navigation mit nur einem Auge wäre nicht ideal.“

Nami und andere weibliche Figuren aus One Piece bekommen bald ihren eigenen Anime. In den Episoden werden Kurzgeschichten der Heldinnen erzählt. Was genau das ist und was ihr davon erwarten könnt, lest ihr hier: One Piece bekommt neuen Anime mit weiblichen Charakteren, die ihre eigenen Geschichten erleben