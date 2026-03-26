Sanji aus One Piece ist bekannt dafür, ständig Frauen anzubaggern – auf Netflix ist das ganz anders, aber aus gutem Grund

Die Netflix-Serie zu One Piece soll eigentlich die ursprüngliche Essenz des Mangas bewahren. Doch bei Hauptcharakter Sanji fällt auf, dass er eine seiner prägnantesten Eigenschaften verloren hat.

Welche Eigenschaft ging verloren? Sanjes Begeisterung für Frauen ist eine seiner bekanntesten Charaktermerkmale im Manga. Der Autor nutzt diese Eigenschaft für übertriebene Comedy Einlagen:

Sobald er eine attraktive Frau sieht, ploppen seine Augen aus dem Kopf heraus und verwandeln sich in riesige Herzen. Sein Körper scheint seine Struktur zu verlieren und wird wellig. Im Anschluss tänzelt er um die Frau herum.

In besonders dramatischen Fällen kommt es sogar zum Nasenbluten. Auf der Fischmenscheninsel kam es sogar vor, dass Sanji dabei sogar in Lebensgefahr schwebte und dringend eine Bluttransfusion benötigte.

Sanji verwöhnt vor allem die Frauen der Strohhutbande besonders und gibt ihnen sogar Spitznamen.

Das zeigt sich sogar im Kampf: Sanji lehnt es ab, gegen Frauen zu kämpfen. Das hat ihn schon oft in gefährliche Situationen gebracht, beispielsweise auf Wano Kuni, als er sich in die Fänge von Black Maria begab und von Nico Robin gerettet werden musste.

Diese Eigenschaft ist in der Live-Action-Serie gar nicht mehr zu sehen. Dabei wäre es ein leichtes, mithilfe von CGI die Herzchenaugen und das Nasenbluten zu animieren. Doch der Schauspieler Taz Skylar hat sich klar dagegen ausgesprochen.

Sanji verliert wichtige Eigenschaften durch seine Vergangenheit

Wieso wurde das geändert? Wenn Änderungen im Vergleich zum Manga vorgenommen werden, kommen diese Entscheidungen meist von den Showrunnern und Autoren Steve Maeda und Matt Owens. Zum Schluss muss der Schöpfer des Universums, Eiichiro Oda, seinen Segen geben. Er wird sogar für kleine Auftritte von Charakteren gefragt, die eigentlich erst später im Manga auftauchen.

Auch der Schauspieler von Sanji findet diese Entscheidung gut:

Nun, ich denke, in unserer Realverfilmung ist Sanji so, wie er ist, und seine Beziehung zu Frauen ist viel weniger – ich würde sagen, viel weniger romantisiert und viel mehr auf Fürsorge ausgerichtet. Meine Begründung dafür war immer, dass ich denke, dass das absolut Sinn ergibt, denn Frauen waren die einzigen Menschen, die gut zu ihm waren, als er aufwuchs.

In seiner Vergangenheit wurde Sanji von allen Männern verachtet. Nur seine Schwester und seine Mutter wären die beiden Menschen gewesen, die ihm Liebe gaben, so Skylar. Sie hätten sich um ihn gekümmert und ihn unterstützt, weshalb es absolut Sinn ergebe, dass er bei jeder Frau sein Bestes versuchen würde, ihr dieselbe Art von Unterstützung zurückzugeben.

Der Schauspieler von Sanji gibt alles für seine Rolle, damit er das Original möglichst detailgetreu in der Serie darstellen kann. Da Sanji der Koch des Schiffes ist, hat Skylar sogar Lehrstunden genommen, um seine Kochkünste zu verbessern: Schauspieler aus One Piece zeigt seine Kochkünste, Fans staunen: „Er ist wirklich Real-Life-Sanji geworden“