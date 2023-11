Spieler angelt in MMORPG 1.000.000-mal denselben nutzlosen Fisch – Dauerte so 3.500 Stunden

Im MMORPG Old School RuneScape (Steam) hat ein Spieler 1 Million Fische geangelt, und zwar immer denselben. Danach befragt, ob es ihm denn mental gut gehe, antwortete er: „Nein“.

Was hat der Spieler genau gemacht?

Der Spieler hat 1 Million Mal einen „Raw Monkfish“ (Seeteufel) in Oldschool Runescape geangelt.

Er begann vor etwa 3 Jahren mit dem Start der Pandemie und hat jeden Tag zwischen 2 und 3 Stunden geangelt. Insgesamt habe er 2.500 bis 4.500 Stunden damit verbracht, was eine erstaunliche lange Zeit und eine erstaunlich vage Zeitspanne ist.

Wie der Spieler sagt, habe er nun vor, die 1 Million Fische zu kochen.

Seeteufel entspannen ihn halt irgendwie

Warum ist das so nutzlos? Wie die Seite Gamesradar ausführt, gibt es einfach keinen logisch erklärbaren Grund, warum er 1 Million Mal diesen Seeteufel geangelt hat.

So kann er es nicht für EXP getan haben, denn sein Account hat 11-Mal so viel Angel-EXP wie man für Stufe 99 benötigt. Der Spieler gibt jedoch an, tatsächlich noch den Wert auf 200 Millionen EXP erreichen zu wollen, was das völlig nutzlose Limit für den Wert „Angeln“ in Old School RuneScape darstellt.

Er kann die Fische auch nicht verkaufen, weil er Ironman spielt und weder sterben noch mit anderen handeln darf.

Und mit dem Fisch selbst kann er auch nicht so viel anfangen. Denn der Monkfish ist zwar leicht zu angeln, eignet sich aber nicht wirklich zur Heilung. Dafür wären Fische der Sorte „Karambwans“ (eine Art Molluske) viel nützlicher. Die angelte der Spieler aber nicht, weil „er sie nicht so entspannend fand“. Es könne da jeder machen, was er wolle, er möge eben den Seeteufel lieber.

Das sagt der Spieler: Auf die Frage, ob es ihm denn mental gut gehe, antwortete der Spieler mit „Nein“. Aber zumindest stolz sei er auf seine Leistung und generell zufrieden mit allem.

Als er danach gefragt wurde, warum zum Geier er so viele nutzlose Fische geangelt habe, antwortete er: „Das war ein Inside Joke, der außer Kontrolle geraten ist.“

Man kann nicht genug betonen, was für sehr seltsame Dinge in OldSchool RuneScape geschehen:

