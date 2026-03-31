Der beste heimliche Konkurrent für Civilization bekommt großen DLC, führt gleich drei neue spielbare Nationen ein

In den vergangenen Jahren sind viele Konkurrenten zu Sid Meier’s Civilization-Reihe erschienen, nur um daraufhin unterzugehen. Die beste Alternative zu Civ lebt aber immer noch und hat jetzt, 6 Jahre nach Release, einen weiteren großen DLC bekommen.

Von welchem Spiel ist die Rede? Old World ist das, was dabei herauskommt, wenn man Civilization mit Crusader Kings kombiniert. Das 4X-Strategiespiel wird von Mohawk Games entwickelt – unter anderem von Soren Johnson, dem Lead-Designer von Civilization 4. Aktuell ist Old World übrigens wieder richtig günstig zu haben.

In Old World führt ihr euer ausgewähltes Reich durch die Antike – andere Epochen der Geschichte gibt es hier nicht. Neben klassischem 4X-Gameplay wie in der Civ-Reihe gibt es aber auch Ereignisse wie in Crusader Kings, mit denen ihr eure eigene Dynastie verwaltet.

Knapp 6 Jahre nach seinem Release im Jahr 2020 bekommt der Titel einen seiner größten DLCs. Für „Empires of the Indus“ verlässt Old World das Mittelmeer und reist in den Osten, Richtung Indien. Der DLC kostet auf Steam 19,99 €, bis zum 13. April 2026 gibt es ihn aber mit kleinem Rabatt für 17,99 €.

Hier seht ihr die neuen indischen Reiche im Trailer:

Drei spielbare Nationen und ein bedrohliches Reitervolk

Was steckt alles drin im DLC? Empires of the Indus enthält drei neue, spielbare Nationen, an deren Spitze ihr euer Reich aufbauen könnt:

Die Maurya, ein mächtiges Imperium der Eisenzeit, das einst die Vorherrschaft über die gesamte Region beanspruchte

Die Yuezhi, einst ein Volk von Nomaden, dessen Reich sich bis zur Ganges-Ebene erstreckte

Tamilakam, eine vereinte Nation dreier Tamil-Königreiche, in der drei Familien um die Vorherrschaft ringen

Die Maurya und Tamilakam führen mächtige Kriegselefanten aufs Schlachtfeld, während die Yuezhi einen starken Fokus auf Pferdereiter setzen. Zudem gibt es zwei neue Religionen – Hinduismus und Buddhismus –, vier neue Weltwunder und ein weiteres, gefährliches Reitervolk. Das dürft ihr aber nicht selbst spielen.

Als KI-Stamm reiten mit dem neuen DLC auch die Hunnen in Old World ein. Die waren zu ihrer Zeit so gefürchtet, dass die römische Kirche sie für eine Strafe Gottes hielt. In einer Reihe neuer Ereignisse wird auch der Aufstieg von Attila behandelt, dem berühmtesten Anführer der Hunnen und „Geißel Gottes“.

Was macht Old World zum heimlichen Konkurrenten für Civ? Auf Steam kommt das Strategiespiel viel besser an als die meisten vermeintlichen „Civ-Killer“, wie etwa Ara: History Untold oder Humankind. Von insgesamt über 5.300 Steam-Reviews fallen 82 % positiv aus.

Trotzdem bleibt Old World ein Geheimtipp: Mit dem Release des neuen DLCs hat das Spiel auf Steam eine Spitze von 1.220 Spielern erreicht, der Allzeit-Peak lag bei nur 3.589 (laut SteamDB). Damit erreicht Old World bei weitem nicht so viele Spieler, wie es selbst das umstrittene Civilization 7 schafft.

Old World ist auch Jahre nach dem Release eines der besten Strategiespiele, die ihr auf PC spielen könnt. Wenn ihr noch weitere Empfehlungen benötigt, schaut gerne in der folgenden Liste vorbei. Dort erfahrt ihr auch mehr darüber, was Old World so besonders macht: Die 16 besten Strategiespiele für PC 2026