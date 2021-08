Play like a man, man: Old Spice gibt deinem Spiel den richtigen Boost!

Gewinne mit Old Spice zur Gamescom ein Duft-Upgrade für dich und einen 200 EUR Gutschein für deine Gaming Ausrüstung!

Es ist wieder so weit – vom 24.-26. August 2021 liegt der unverkennbare Duft der Gamescom in der Luft: ein manntastischer Duft nach Vorfreude, Aufregung, Ruhm, Ehre und … Schweiß? Nicht in diesem Jahr! Feuchte Hände und Schweißperlen auf der Stirn gehören nämlich ab sofort der Vergangenheit an. Mit den legendären Düften von Old Spice zockst du dich von nun an schweißfrei zum Sieg!

Wer kennt es nicht? Du befindest dich gerade im Spiel deines Lebens. Dein Adrenalinlevel steigt von Minute zu Minute. Dein Gegner verschafft sich einen unfairen Vorteil durch‘s Cheaten. Deine Hände schwitzen, Schweißtropfen laufen dir über die Stirn. Was du jetzt brauchst, um den Sieg nach Hause zu holen? Einen Frischekick für den richtigen Grip!

Wähle deinen Booster!

Mit den unbesiegbaren Düften von Old Spice beförderst du schlechte Gerüche und virtuelle Endgegner mit Leichtigkeit ins Aus. Doch welcher Duft-Typ bist du?

Restart

Du bist heute nicht im Zocker-Modus? Mit Old Spice Restart legst du den Grundstein für eine manntastische Siegesserie und ziehst die anderen Gamer mit einem Zitrus-Mix aus Zitrone, Limette und Bergamotte locker ab.

Captain

Navigiert sicher durch die Meere der Männlichkeit mit einem Mix aus maskulinem Sandelholz und aquatisch-frischen Noten. Ein legendärer Duft, der deine virtuellen Gegner in Sekundenschnelle ausgeschaltet.

Wolfthorn

Die Wildnis ruft! Mit tropischer Mango und Maracuja, ergänzt durch Vanille- und Moschusdüfte setzt Wolfthorn animalisch-männliche Kräfte frei, die dir den Sieg im Spiel garantieren.

Als Hüter der Drüsenproblemebegleitet dich Old Spice in deinem Perfect Match mit jeder Duftlinie auf dem Weg zum Champion und du hast deine Geheimwaffe für den richtigen Grip immer griffbereit neben deinem Screen.

Mitmachen und gewinnen – das Upgrade für deine Gaming Ausrüstung!

Neben Ruhm und Ehre, verlosen wir an die manntastischen Zocker unter euch nicht nur ein großes Old Spice Produktset mit dem Duft eurer Wahl, sondern auch ein Best Choice Gutschein für über 700 Stores im Wert von 200 Euro, um eurer Gaming Ausrüstung ein Upgrade zu verpassen!

Registriert euch dafür einfach in unserem Verlosungs-Tool und ihr landet in dem Lostopf!

Die Verlosung endet am 19. September. Der Gewinner wird über die Mail-Adresse kontaktiert, die bei der Registrierung angegeben wurde.

Mehr zu den schweißfreien Gaming Boostern von Old Spice findest du auf Ihrem Instagram-Kanal @oldspice_de. Schaut gerne vorbei.

Viel Glück!