Nutzer findet eine seltene AMD-Grafikkarte für 15 Euro im Trödelladen, schließt sie zuhause an und sie funktioniert tatsächlich

Ein Reddit-Nutzer wollte nur ein kleines Schnäppchen machen – und steht plötzlich vor echter High-End-Hardware. Für gerade einmal umgerechnet 15 Euro entpuppt sich sein Fund als seltene Top-Grafikkarte.

Was genau hat der Nutzer gefunden? Der Reddit-Nutzer Open_Advice_1411 berichtete von einem ungewöhnlichen Fund in einem Second-Hand-Laden. Zwischen alter Elektronik entdeckte er eine Grafikkarte für nur 15,49 US-Dollar (ca. 15 Euro).

Dass es sich um etwas Besonderes handeln könnte, wurde dem Nutzer schnell klar. Trotzdem nahm er die Karte ohne große Erwartungen mit, um sie zu testen. (VideoCardz).

In einem Folgepost unter dem Beitrag teilte der Nutzer letztlich mit, dass die GPU einwandfrei funktionieren würde (via Reddit).

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Bei der Karte handelt es sich um eine Radeon RX 6950 XT OC Formula, ein besonders seltenes und leistungsstarkes Modell aus dem Jahr 2022.

Teures Sondermodell

Warum ist die Grafikkarte so besonders? Die RX 6950 XT OC Formula gehört zu den stärksten Varianten ihrer Generation und wurde speziell für Enthusiasten entwickelt. Sie bietet nicht nur sehr hohe Taktraten ab Werk, sondern auch ein aufwendiges Kühldesign, das auf maximale Leistung ausgelegt ist (ASRock).

Der damalige Einstiegspreis lag zwischen 1100 und 1400 US-Dollar, wie aus dem damaligen Test von TechPowerUp hervorgeht. In Deutschland lag der Preis ein Jahr nach Release weiterhin zwischen 960 und 1300 Euro (heise).

Hinzu kommt: Diese Sonderversion des taiwanesischen Produzenten ASRock ist deutlich seltener als Standardmodelle. Mit welcher Stückzahl die Variante produziert wurde, ist nicht klar. Es liegt nahe, dass die Produktion aufgrund der speziellen Spezifikationen stark limitiert war. Genau das macht sie für Sammler und Hardware-Fans auch heute noch interessant und hochpreisig.

OC Formula war ASRocks Spitzenbezeichnung für übertaktete Grafikkarten aus der Radeon-RX-6000-Reihe – zum Beispiel eben für die Radeon RX 6900 XT OC Formula. Bei neueren Flaggschiff-Modellen der Radeon-Serie wechselte ASRock wieder zurück zum bekannteren Taichi-Branding (VideoCardz & ASRock).

Auf Reddit tauchen immer wieder spektakuläre Funde auf, die Nutzer in Trödelläden oder bei Haushaltsauflösungen machen. Besondere Schnäppchen und Tech-Raritäten sind dabei keine Seltenheit: Ein Sammler wollte nur alte Hardware im Wert von über 11.000 Euro retten, endet in einer Polizeirazzia