Ihr kennt das sicher: Es gibt Smartphones, die machen einfach alles solide – und dann gibt es Smartphones, die machen alles ein kleines Stück besser. Genau an diesem Punkt kommt das Nothing Phone 3a ins Spiel. Es ist nicht bloß eine Weiterentwicklung des gefeierten Nothing Phone 2a, sondern eine gelungene Weiterentwicklung, die mit brillanten Features neue Standards in der Handy-Mittelklasse setzt!

Nach dem Riesenerfolg des Vorgängers legt Nothing jetzt noch mal eine Schippe drauf. Das neue Modell bringt alles mit, was man sich wünscht – und ein paar Dinge, von denen ihr gar nicht wusstet, dass ihr sie braucht. Und das Beste? Es ist aktuell bei MediaMarkt zum Bestpreis zu haben!

Vier Kameras, ein Ziel: brillante Fotos

Fotos machen kann heute jedes Handy – aber das Nothing Phone 3a macht es einfach schöner. Die Hauptkamera sorgt für gestochen scharfe Bilder, selbst wenn das Licht nicht perfekt ist. Ob Porträts, Landschaften oder der Sonnenuntergang im Urlaub: Jedes Motiv bekommt hier die Aufmerksamkeit, die es verdient.

Besonders cool ist dabei das neue Teleobjektiv. Damit holt ihr auch weit entfernte Motive ganz nah ran – ohne Qualitätsverlust. Selfie-Fans kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Die Frontkamera sorgt für knackscharfe Gruppenbilder, bei denen jedes Detail sitzt – inklusive feiner Gesichtszüge, Augen und schicker Lichtreflexe.

Endlich mal ein Smartphone, das mitdenkt und wirklich smart ist

Dank des neuen Teleobjektivs hat das Nothing Phone 3a im Vergleich zum Vorgänger in Sachen Kamera deutlich aufgerüstet!

Das Nothing Phone 3a will nicht nur ein weiteres Handy in eurer Tasche sein – es will euch den Alltag wirklich erleichtern. Mit dem Essential Key, einem kleinen Button an der Seite, könnt ihr Ideen, Notizen oder Bilder im Handumdrehen festhalten. Einfach drücken, sprechen oder tippen – und der Rest läuft automatisch.

Im Essential Space, einer Art smarter Zentrale, werden eure Inhalte organisiert, sortiert und zusammengefasst. Ihr sucht euren Parkplatz? Kein Problem. Essential Space speichert den Ort und zeigt ihn euch auf dem Startbildschirm an. Ihr habt spontan eine To-do-Liste im Kopf? Das Nothing Phone 3a schreibt mit – und plant sogar gleich Zeit dafür ein. In Meetings kann es bald sogar Gesagtes in Aufgaben umwandeln. Ziemlich praktisch, oder?

Nothing Phone 3a zum Tiefstpreis: Eines der besten Handys unter 400€ ist jetzt noch günstiger!

Das Nothing Phone 3a bleibt seinem bewährten Stil treu: Transparent, klar, ein bisschen retro und trotzdem futuristisch. Es wirkt hochwertig, liegt gut in der Hand und fühlt sich einfach solide an. Die Kanten sind gerade, das Glas widerstandsfähig – hier wurde an alles gedacht.

Auch das Glyph-Interface ist natürlich wieder mit von der Partie. Über kleine Lichtsignale könnt ihr Benachrichtigungen, Timer oder Anrufe erkennen – ohne überhaupt auf den Bildschirm schauen zu müssen. Ob Musik, Nachrichten oder Kamera: Das Lichtsystem ist nicht nur nützlich, sondern macht richtig Laune.

Was wäre ein Nothing Phone ohne die ikonischen Glyph-Leuchtleisten? Natürlich sind sie auch diesmal wieder mit dabei!

Die Specs des Nothing Phone 3a im Überblick:

📸 Vierfach-Kamera-System mit neuem Teleobjektiv für scharfe Zooms und Porträts

mit neuem Teleobjektiv für scharfe Zooms und Porträts ⚡ Snapdragon 7s Gen 3 für starke Performance und smarte KI-Features

für starke Performance und smarte KI-Features 🧠 Essential Space und Key für schnelle Notizen und Sprachmemos

für schnelle Notizen und Sprachmemos 📱 6,77 Zoll AMOLED-Display mit HDR10+

mit HDR10+ 🔋 5.000 mAh Akku mit ultraschneller 50-Watt-Ladung

mit ultraschneller 50-Watt-Ladung 💡 Glyph-Interface & transparentes Design – funktional und einfach ikonisch

