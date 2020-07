2004 befand sich ein MMO zu Pokémon in Entwicklung, das sich laut einem Leak sogar ziemlich interessant anhört. Wir erklären euch, was wir beinahe hätten spielen dürfen.

Was war das für ein Spiel? Einen größeren Leak von Nintendo-Daten zufolge war ein Pokémon MMO in Planung, das auf den Editionen „Feuerrot“ und „Blattgrün“ aus dem Jahr 2004 basieren sollten.

Im Spiel solltet ihr euch online mit anderen Trainer verbinden und mit diesen interagieren können. Handel, Chat und natürlich Kämpfe wären möglich gewesen. Sogar große Online-Turniere waren geplant.

Story und Kartendesign basierte auf Feuerrot und Blattgrün

Offline-Spiel auf dem GBA

Online-Spiel mit Handel, Kampf und Chat

Im Offline-Modus sollten die Spieler nur auf 36 Pokemon zugreifen können

Neues Brüten-System, das Server-Informationen wie Datum, Zeit und Wetter verwenden sollte, um das Ei zu bestimmen, das Spieler erhalten. Das neue Brüten-System stand nur online zur Verfügung

Erweitertes Pokemon-Center

Die auf der Map verteilten Pokemon hätten jedes Mal geändert, wenn Spieler online gehen, basierend auf Serverdaten wie Wetter, Zeit, Region und Jahreszeit

Online-Turniere, die auf Colosseum basieren und 3D-Renderings von Monstern verwenden

Wetterveränderungen speziell auf die Region bezogen

Dieses Video stellt das geplante Pokémon MMO vor.

Was wäre das Besondere am Spiel gewesen? Die Steuerungsmethode war als etwas ganz Spezielles geplant. Und zwar wäre es möglich gewesen, einen Game Boy Advance an den PC anzuschließen und diesen als Controller zu verwenden.

Außerdem sollte die Offline-Variante des Pokémon MMOs über den GBA laufen.

Wer hätte das MMO entwickelt? Entwickler war das chinesische Studio iQue, Ltd., welches unter anderem für Super Mario Advance und Wario Land 4 verantwortlich zeichnete. Nintendo hätte das Spiel dann vertrieben.

Warum wurde es eingestellt? Aus dem Leak geht nicht hervor, warum sich Nintendo dazu entschieden hat, das Pokémon MMO nicht zu veröffentlichen.

Interessanterweise sind einige der Features des Spiels inzwischen in Pokémon Schwert und Schild zu finden. Darunter, dass ihr online mit Spielern handeln und an Raid Battles teilnehmen dürft. Außerdem werden Wetterdaten aus dem Internet ins Spiel übertragen. So haben es zumindest noch ein paar Ideen aus dem MMO in ein anderes Spiel geschafft.

Hättet ihr gerne ein echtes Pokémon MMO gespielt? Wie sollte ein solches Spiel für euch aussehen?

