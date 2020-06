Seid ihr Profi-Trainer in Pokémon GO? Testet bei diesem Quiz euer Wissen und zeigt, ob ihr die Bedeutungen der Fachwörter kennt.

Was sind das für Begriffe? In der Welt von Pokémon GO gibt es viele Fachwörter, die immer wieder in Chats, Gruppen und auch bei Arenen vor Ort mit anderen Trainern fallen.

Oft sind das Abkürzungen oder Beschreibungen von Umständen.

Wer noch recht frisch in Pokémon GO ist, der wird mit Begriffen wie „IV“ oder „TTK“ vermutlich kaum was anfangen können.

Mit diesem Quiz wollen wir testen, wie tief ihr schon in dem Fachwörter-Jargon von Pokémon GO steckt und euch vielleicht noch ein paar Erklärungen bieten, die ihr bisher nicht kanntet.

Wozu braucht man die Wörter? Mit Hilfe dieser Wörter verständigen sich Pokémon-Trainer untereinander. Oft stellen sie komplexe Situationen in einem kurzen Begriff dar oder bezeichnen eine bestimmte Trainer-Gruppe.

So spricht man von einem Raid, statt eines Raidkampfes oder von einem Curveball, statt eines gedrehten Wurfes eines PokéBalls, der im Flug eine Kurve macht.

Einige der Begriffe oder Abkürzungen sind international.

Quiz zu Pokémon GO – Kennst du die Begriffe?

So funktioniert das Quiz: Für jedes der Fachwörter und Abkürzungen bieten wir euch im Quiz drei Antwortmöglichkeiten. Nur eine davon ist korrekt und die anderen ausgedacht oder auf andere Situationen zutreffend.

Klickt die Antwort an, die ihr als Lösung markieren wollt. Da ihr nur eine Stimme pro Frage habt und die Antworten nicht zurücknehmen könnt, solltet ihr als genau nachdenken.

Viel Spaß beim Quiz!

0% Was bedeutet EP? Enton Punkte - Schon in der Anime-Serie hatte Enton viele Fans. In Pokémon GO sammelt ihr für die Ente besondere Punkte Ergebnis Punkte - Nach einem Trainerkampf erhaltet ihr Ergebnis Punkte die zeigen, wie großartig ihr gekämpft habt Erfahrungspunkte - Das sind Punkte, die ihr für verschiedene Aktionen im Spiel erhaltet, um im Level zu steigen Correct! Wrong! Continue >> Was bedeutet IV? Eine Abkürzung für den vierten Kämpfer in eurem Team (IV = römisch 4) Individual Values - Eine Zusammenfassung der Werte eines einzelnen Pokémon (Kampf, Verteidigung, KP) Infinite Values - Das bedeutet in Pokémon GO, dass man die WP von Pokémon mit Power-Ups unendlich steigern kann Correct! Wrong! Continue >> Was sind Spoofer? So nennt man Betrüger in Pokémon GO, die dem Spiel einen falschen GPS-Ort vortäuschen So nennt man Trainer, die auf zwei Accounts gleichzeitig spielen Das sind Spieler, die durch Hacks in Pokémon GO unendlich viel Gold im Shop haben Correct! Wrong! Continue >> Was bedeutet Shiny? Die schillernde Version eines Pokémon - Meist durch deutliche Farb-Unterschiede zu erkennen Ein besonders glänzender PokéBall, der legendäre Pokémon mit maximal 2 Würfen fängt Eine Arena, die noch kein Team besetzt hat - Die Profis sagen zum farblosen Ort "Shiny" Correct! Wrong! Continue >> Was ist ein Legacy Move? Eine Attacke, die inzwischen aus Pokémon GO entfernt wurde aber noch von Pokémon ausgeführt werden kann, die sie vor der Entfernung lernten Ein Legacy Move ist eine Lade-Attacke, die zwei Balken auflädt und damit schnell einsetzbar ist Als Legacy Move beschreibt man die Angriffe, die nur Raid-Pokémon ausführen können - Nach dem Fang verlernen sie sie wieder Correct! Wrong! Continue >> Was sind Buddy-Pokémon? Das sind spezielle Pokémon, die ihr in Raids nur zusammen mit eurem besten Freund fangen könnt Das sind spezielle Pokémon, die Trainer auswählen können, um sie auf ihren Abenteuern zu begleiten Das sind spezielle Pokémon, die im Kampf zweimal besiegt werden müssen. Die Macht eurer Freundschaft schenkt ihnen ein zweites Leben Correct! Wrong! Continue >> Was heißt Unratütox? So bezeichnen Trainer Gegenstände, die so wertlos sind, dass sie sie gar nicht im Inventar haben wollen. "Ich schmeiße Unratütox immer weg" Abkürzung für "Eine Tüte voll Unrat" - Wenn man bei einem Community Day nur schlechte Pokémon bekommt, die man alle gleichzeitig wieder verschickt Ein Unratütox ist ein Pokémon aus der 5. Generation - "Ich möchte ein Unratütox fangen" Correct! Wrong! Continue >> Wofür steht der Begriff APK? APK ist ein Android Package Kit - Nutzt man zum Installieren von Apps auf Android-Geräten APK bedeutet: Alle Pokémon Kämpfen - Trainer können also nicht noch mehr in den Kampf schicken APK ist ein Überbegriff, mit dem man alle IV-Rechner auf Android-Geräten bezeichnet Correct! Wrong! Continue >> Für was steht TM? Technische Maschine - Ein Item, mit dem Pokémon andere Attacken erlernen können Team Misty - Spieler in Pokémon GO, die nur auf Wasser-Pokémon setzen Tanz Move - Attacken, die an Tanzschritte erinnern Correct! Wrong! Continue >> Was ist ein Lucky Pokémon? Ein Monster, das man erst mit dem allerletzten Ball fing und dadurch nochmal besonders viel Glück hatte Ein Pokémon, das in PvP-Kämpfen noch nie verloren hat - Es ist ein wahrer Glückspilz Ein Pokémon, das durch einen Tausch mit einem Glücksfreund zum Glückspokémon wurde Correct! Wrong! Continue >> Was bedeutet Crypto? Wenn man Icognito in Pokémon GO fängt, sind sie wie auf dem Gameboy verpixelt - Man sieht sie als Crypto-Icognito Wenn ein Pokémon einen unaussprechlichen Namen hat, kürzt man es mit Crypto ab - Gilt für mehrere Spezies Als Crypto-Pokémon bezeichnet man die Monster, die von Team GO Rocket zurückgelassen wurden Correct! Wrong! Continue >> Was bedeutet STAB? Ein länglicher Gegenstand, den Trainer an PokéStops finden und aufsammeln können - Hilft im Kampf gegen Team GO Rocket "Stark und Abnormal" - als Abkürzung für Crypto Pokémon, die ganz besondere Werte haben Ein Bonus, der aktiv wird, wenn ein Pokémon eine Attacke beherrscht, die dem Typen des Pokémon entspricht Correct! Wrong! Continue >> Wofür steht 4*? Mit "4*" sortiert man auf der Übersichtskarte die Arenen, in denen gerade Raids der Stufe 4 laufen Ein Suchbegriff für eure Pokémon Sammlung, um nur die Monster anzuzeigen, die perfekte Werte besitzen 4 Sterne leuchten neben Shiny-Pokémon in der Sammlung als Kennzeichnung, dass sie schillernd sind Correct! Wrong! Continue >> Was bedeutet die Abkürzung DPS? Schaden pro Sekunde Ditto pro Stunde Schaden pro Raidkampf Correct! Wrong! Continue >> Was ist TDO? Der Zustand, wenn ein ganzes Team besiegt wurde Der komplette Schaden, den ein Pokémon verursacht, bevor es in einem Kampf stirbt Eine To-Do-Liste, die Trainer während Events abarbeiten Correct! Wrong! Continue >> Was ist ein Tank? Ein Pokémon, das besonders viel Schaden austeilt Ein Pokémon, das besonders viel Schaden einsteckt Ein Pokémon, das gut einteilen und gleichzeitig gut austeilen kann Correct! Wrong! Continue >> Pokémon GO Begriffe Quiz Teile Deine Ergebnisse:

Wie viele Punkte habt ihr erreicht? Schreibt uns euer Ergebnis doch in die Kommentare und erzählt auch, an welchen Stellen es euch schwerfiel. Seid ihr die wahren Pokémon-GO-Kenner?

Mit eurem Fachwissen seid ihr dann bestens für das GO Fest 2020 vorbereitet, an dem ihr in diesem Jahr komplett von Zuhause teilnehmen könnt.