Neues Free-to-Play-Futter für eure Nintendo Switch: In Ninjala kloppt ihr euch mit Kaugummi-Ninjas in grellbunten Welten um den Sieg. Fordert eure Freunde heraus – oder arbeitet mit ihnen zusammen!

Das ist Ninjala: Ihr dachtet, bunte Welten, Ninjas und Kaugummi passen nicht unbedingt zusammen? Falsch gedacht! In Ninjala treffen nämlich genau diese drei Komponenten aufeinander und ergeben ein rasantes Multiplayer-Action-Kampf-Spiel.

Ninjala ist bunt, abgedreht und spaßig.

Ninjala spielt in einer ziemlich abgefahrenen Welt. Kurzfassung: Die sogenannte „World Ninja Association“ (WNA) möchte das Vermächtnis der mittlerweile verschwundenen, altehrwürdigen Ninja-Klans sichern. Zu diesem Zweck wurde ein spezielles Kaugummi entwickelt, das die Stärke der Ninjas hervorbringt.

Um nun das mächtigste Ninja-Kaugummi herzustellen, braucht die WNA starke Ninjas. Und die werden im namensgebenden Turnier ermittelt: Ninjala. Und hier kommt ihr ins Spiel.

Rasante Kaugummi-Kämpfe

So läuft Ninjala ab: Als erstes müsst ihr eure Ninjas wählen. Wundert euch nicht, dass die Figuren alle aussehen, als seien sie gerade aus dem Kindergarten ausgebrochen: In der Welt von Ninjala wird jeder Erwachsene, der sich was vom Ninja-Kaugummi gönnt, zum Kind. Die kleinen, frei anpassbaren Ninjas passen aber zum generell ziemlich grellen, bunten Look des Spiels, der ein wenig an Splatoon erinnert.

Im Gegensatz zu Splatoon wird hier aber nicht mit Farbe rumgeballert, sondern mit ernsthaften Kaugummi-Waffen gekämpft. Ja nachdem, welches Ninja-Kaugummi ihr wählt, könnt ihr verschiedene Kampfwerkzeuge verwenden.

Das Ippon-Kaugummi gibt euch ein Katana

Das SK8-Kaugummi gibt euch einen Hammer

Und das Jo-Jo-Kaugummi gibt euch… ein Jo-Jo

Je nach Kaugummi nutzt ihr andere Waffen

Mit diesen Waffen könnt ihr euch dann gegenseitig eins auf die Rübe geben. Außerdem habt ihr verschiedene Fähigkeiten zur Verfügung. Beispielsweise könnt ihr Kaugummi-Blasen aufpusten und sie auf eure Gegner abfeuern.

Spielt alleine oder mit Freunden

Diese Modi gibt es: In Ninjala wird zwischen zwei Modi unterschieden – dem Battle Royal und dem Teamkampf. Im Battle Royal geht es klassisch zu: Acht Spieler kämpfen um den Sieg, wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt.

Punkte gibt es für das Besiegen von Gegnern, Item-Sammeln und Drohnen-zerstören. Letztere flattern während der Matches über die Gebiete. Zerstört ihr sie, könnt ihr sogenannte S-Energie sammeln und damit eure Waffe vergrößern.

Je mehr Energie ihr sammelt, desto größer werden die Waffen.

Der Teamkampf läuft im Grunde genau so ab, nur das ihr hier eben als Mannschaft um Punkte kämpft. In den Vierermatches kommt es auf Zusammenarbeit an, während der Battle Royale euch als Einzelkämpfer fordert. Ob ihr also solo oder gemeinsam agieren wollt, bleibt euch überlassen.

Für wen ist Ninjala was? Wer bei dem Titel auf dunkle, mit Schleichpassagen gespickte Ninja-Action gehofft hat, wird leider enttäuscht. Ninjala ist so ziemlich das Gegenteil davon: Das Spiel ist grell und hat ein sehr direktes Ziel: Waffen wählen, Punkte Sammeln, Kampf gewinnen.

Insofern sind Spieler, die eher nach einem Gratis-Spiel für ein paar spaßige Kampfrunden suchen, hier besser aufgehoben. Vor allem überzeugt das Spiel natürlich durch seine komplett durchgedrehte Idee, bunte Kaugummi-Ninjas gegeneinander antreten zu lassen. Wer also ein Herz für Schabernack hat, sollte hier mal reinschauen. Unter diesem Link findet ihr das Spiel direkt im eShop:

Ninjala ist eher nichts für euch, ihr seid aber trotzdem auf der Suche nach einem neuen Spiel für eure Konsole? Weitere gute Spiele, die ihr gratis ausprobieren könnt, findet ihr in unserer Übersicht der besten kostenlosen Spiele für die Nintendo Switch.