Elden Ring: Nightreign – Alles zum aktuellen Server Down und Patch 1.01.3

In Zukunft soll Nightreign auch weitere Inhalte wie einen großen DLC erhalten. Darin werden voraussichtlich neue Bosse und Charaktere für frischen Wind sorgen. Was sonst noch auf euch wartet, wie der neuste Stand bei den geplanten Inhalten ist und wann ihr mit ihnen rechnen könnt, lest ihr hier: Elden Ring: Nightreign – Roadmap und kommende Inhalte

Server-Down in Nightreign – ab wann? Die Server werden am 18. Juni 2025 um 10:00 CEST (17:00 JST, 01:00 PDT) auf allen Plattformen heruntergefahren.

Was passiert beim Server-Down? Die Server werden heruntergefahren. In dieser Zeit könnt ihr Nightreign nur offline und solo spielen.

Am 18. Juni 2025 erscheint Patch 1.01.3 für Elden Ring: Nightreign. Wann die Server down sind, wann ihr wieder spielen könnt und Patch Notes findet ihr hier.

