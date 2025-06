Elden Ring: Nightreign – Roadmap und kommende Inhalte

Elden Ring: Nightreign soll über mehrere Wochen und Monate mit neuen Inhalten versorgt werden. Viele Fans fragen deshalb nach einer Roadmap, doch gibt es eine? Und wenn ja, welche Neuerungen erwarten die Spieler? Wir zeigen euch, was derzeit bekannt ist.

Gibt es eine Roadmap für Nightreign? Nein, es gibt keine offizielle, klassische Roadmap für Elden Ring: Nightreign. Allerdings wurden bereits einige Neuerungen und Änderungen angekündigt, die das Spiel in der nächsten Zeit erhalten soll.

Welche das sind und was ihr erwarten könnt, lest ihr hier.

Beispielsweise könnten alle Endbosse eine zusätzliche Phase bekommen:

Alle kommenden Inhalte von Nightreign

Welche Neuerungen könnt ihr erwarten? In einem Post auf X.com teilte Entwicklerstudio From Software bereits mit, dass im Laufe der nächsten Zeit einige neue Inhalte und Änderungen in Nightreign einziehen werden. Dabei nennen sie allerdings keine festen Daten, sondern lediglich grobe Zeiträume.

So können sich laut Post Spieler zeitnah auf Folgendes freuen:

Nachtfürsten (Endbosse) erhalten verbesserte Versionen (Ab Ende Juni)

Ein umfangreicher DLC mit bisher unbekanntem Inhalt, voraussichtlich aber neuen Bossen und Klassen (später im Jahr 2025)

Duo-Modus (später im Jahr 2025)

Näheres zu den kommenden Inhalten ist bisher nicht bekannt. Laut dem Posting auf X soll das Spiel aber kontinuierlich mit Updates und Neuerungen versorgt werden. Sobald es konkretere oder neue Infos dazu gibt, lest ihr sie hier bei uns.

Bis es so weit ist, gibt es auch im jetzigen Stand des Spiels eine Menge zu entdecken. Manche Mechaniken und Features sind jedoch nicht ganz so offensichtlich und erfordern einiges an Erkundung. Dabei lohnt sich oft ein näherer Blick. Damit ihr sie nicht verpasst, haben wir 8 Tipps für euch zusammengestellt: Hier sind 8 Geheimtipps in Elden Ring: Nightreign, die ihr leicht verpassen könnt