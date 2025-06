Hier sind 8 Geheimtipps in Elden Ring: Nightreign, die ihr leicht verpassen könnt

Elden Ring: Nightreign ist voll mit kleinen Geheimnissen und versteckten Features. Hinter einigen stecken allerdings Funktionen, die euch deutliche Vorteile verschaffen können.

Was für Geheimnisse verbergen sich in Nightreign? Elden Ring: Nightreign bietet auf der großen Karte des Zwischenlandes einen Haufen Details und versteckte Features, die sich nur durch sorgfältige Erkundung, viel Ausprobieren oder Zufälle entdecken lassen.

Wir haben euch deshalb 8 Geheimtipps zusammengestellt, die ihr nicht verpassen solltet und die euch deutliche Vorteile auf eurer Expedition durch die Zwischenlande bringen.

Versteckte Karte führt euch zu garantierten Talismanen

Seid ihr in Forts beziehungsweise großen Festungen unterwegs, solltet ihr jeweils den höchsten Türmen einen Besuch abstatten. Denn dort findet ihr eine Karte, die euch die genaue Location von Skarabäen in eurer Nähe anzeigt. Das ist wichtig, da sie, wenn ihr sie erlegt, euch garantiert Talismane als Loot bringen.

Die sind wichtig, weil sie viele passive Verbesserungen mit sich bringen, die den Spielverlauf deutlich beeinflussen können. Diese Gelegenheit solltet ihr also immer mitnehmen. Zwar könnt ihr die Skarabäen auch in „freier Wildbahn“ finden, jedoch gibt euch die Karte auf einfachem Wege die genauen Standorte mit.

Alternativ seht ihr hier potenzielle Locations der Skarabäen:

Sammelt immer Steinschwertschlüssel ein

Seid ihr ohnehin gerade in einer Festung auf Erkundungstour, solltet ihr unbedingt nach einer versteckteren Truhe Ausschau halten. Denn in dieser findet ihr häufig die Steinschwertschlüssel, die ihr für besondere Herausforderungen an den Wichtstatuen benötigt. Je nach Statue benötigt ihr dafür auch gleich mehrere.

Die Statuen spawnen automatisch mächtige Bosse, von denen ihr besonderen Loot abstauben könnt. Die Truhen findet ihr meist in den oberen Etagen der Festungen, aber auch in Kirchen auf der zweiten Etage oder hinter dem Altar. Ihr könnt also in vielen Festungen direkt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und die Schlüssel sowie die Karte für die Skarabäen einsacken.

Rote Hand an passiven Waffenfähigkeiten

Vielen ist es sicherlich aufgefallen, allerdings gibt es im Spiel selbst keine Erklärung dazu. An manchen Waffen findet ihr bei den passiven Fähigkeiten ein rotes Symbol in Form einer Hand an der oberen rechten Ecke.

Das bedeutet, dass die Fähigkeit, an der sich das Symbol befindet, nur aktiviert wird, wenn ihr die Waffe in eurer Haupt- oder Nebenhand ausgerüstet habt. Der Effekt greift auch, wenn ihr die Waffe beidhändig führt. Damit könnt ihr eurer gewählten „Hauptwaffe“ einen deutlichen Boost verpassen, je nachdem, um welche passive Fähigkeit es sich handelt.

Dabei ist auch relativ egal, ob die Waffe mit der passiven Fähigkeit eine besonders mächtige ist, denn ihr müsst sie theoretisch nicht nutzen, sondern nur aktiv ausgerüstet haben.

Tod in der Nähe von Orten der Gnade

In Nightreign gehört es schon ein bisschen dazu, auch mal das Zeitliche zu segnen. Sterbt ihr allerdings in greifbarer Nähe von Orten der Gnade, könnt ihr euch sogar selbst wiederbeleben – ganz ohne Hilfe eurer Teamkameraden.

Zwar habt ihr dafür nicht unendlich viel Zeit, schaltet ihr jedoch schnell genug und robbt euch in den Wirkungskreis der Gnade, werdet ihr automatisch wiederbelebt. Das lässt sich zwar leider meist nicht genau koordinieren und timen, kann aber, wenn man sich dessen bewusst ist, einen deutlichen Vorteil bringen.