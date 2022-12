Reviews sagen: New World ist vor 2023 eines der besten MMORPGs auf Steam – Kostet grade nur 20 €

Die faktische Kritik am Spiel ist sowas wie: Questen und PvP waren nicht so toll, die Laufwege seien langweilig und es gebe noch zu viele Bugs.

Man spürt die Verbesserungen im Vergleich zum Release, das Grinden fühlt sich nicht mehr so anstrengend an und man wartet nicht unendlich lange vor Instanzen auf passende Leute, um sie zu laufen, dank des Findertools. Die Rückkehr hat sich gelohnt.

Was sagen die Tester, die es jetzt gespielt haben? Ein Spieler sagt nach 250 Stunden (via steam ), er habe lange ein MMORPG gesucht, das ihm wieder den Kick gibt, wie damals bei Everquest 2. Aber das Gefühl von früher, von den ersten Stunden in Ultima Online, Everquest oder WoW könne kein MMORPG zurückbringen.

Was für einen Meilenstein hat New World gerade erreicht?

Insert

You are going to send email to