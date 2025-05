Das erste MMORPG von Amazon hat eine neue Chefin, die erklärt, wie es in Zukunft weiter geht

Die Entwickler von New World haben sich in einem Video an die Spieler gewendet. Darin beantworten sie Fragen zur Zukunft des MMORPGs und stellen die neue Leitung vor.

Wer ist die neue Chefin? Die neue Chefin des MMORPGs heißt Katy Kaszynski. Sie übernimmt den Job des Game Directors von Scot Lane, der eine neue Position bei Amazon Games hat. Laut Kaszynski sei er intern zu einem anderen Projekt gewechselt. Unklar ist, ob es sich dabei um das neue MMORPG zu Herr der Ringe handeln könnte.

Die Chefin war zuvor in der Rolle des Live Leads sowie als Senior Producer für New World bei Amazon tätig, kennt sich also bereits gut mit dem MMORPG aus. Neben ihr wurde auch Dan Henuber befördert. Der ehemalige Lead UX Designer ist nun der neue Creative Director von New World und ersetzt damit David Verfaillie. In der Leitung des MMORPGs ist zudem auch der Product Owner Joel Clift.

Zusammen stellen die drei sich den Fragen der Community auf YouTube und erklären, wie das MMORPG unter neuer Führung weitermachen will.

Hier könnt ihr den Trailer zur Season of the Divide von New World: Aeternum sehen

Roadmap verspricht neue Inhalte

Was hat die neue Chefin vorgestellt? Unter der neuen Leitung von Chefin Kaszynski wird New World weiterentwickelt. Im Video erklärt die neue Führung, dass man derzeit den Fokus auf die Belohnungen und den Fortschritt im Endgame legt.

Das Progression-Team unter Joel Clift arbeitet derzeit daran, die Belohnungssysteme im MMORPG so zu überarbeiten, dass Spieler im Endgame bessere Anreize erhalten, Ausrüstungssets hinterherzujagen und diese zu sammeln.

Obendrein wollen die Entwickler, dass die Ausrüstung besser mit dem Spieler interagiert und es einzigartige Möglichkeiten zum Aufbau von Loadouts und Spielstilen gibt. Die derzeitigen Probleme der hohen Preise für Craft-Mods sollen in der nächsten Season angegangen werden.

Welche neuen Inhalte soll es geben? Die Entwickler erwähnen im Video gleich eine große Anzahl an neuen Inhalten, die in naher und ferner Zukunft in das MMORPG kommen sollen:

Neue Waffen

Mehr Season-Server, wie die neue PvP-Welt

Weitere instanziierte PvP-Spielmodi wie „Capture the Flag“

Neue PvP-Übungskämpfe für Kompanien namens „Pickup Wars“

Eine neue Zone

Ein globales Lager

Der Friseur-Saloon

Überarbeitung des Territoriums

Crossplay für Konsolencharaktere

Balance- und Meta-Änderungen

Die gesamte Roadmap mit weiteren Inhalten und etwaigen Release-Zeitpunkten könnt ihr hier sehen:

Roadmap von New World: Aeternum

Ob New World sich unter der neuen Führung wieder fangen kann, bleibt abzuwarten. Die aktuellen Spitzenzahlen auf Steam liegen bei unter 10.000 gleichzeitigen Spielern (via SteamDB). Bei New World gibt es derzeit Weltenbosse mit legendärem Loot: New World startet Event „Entfesselte Expeditionen“ mit Weltbossen und legendärem Loot – Rotation und Zeitplan