Lust auf ein neues MMO? Dann könnt ihr aktuell die Demo von Elteria Adventures über Steam ausprobieren. Das Onlinespiel will mit einigen Besonderheiten überzeugen. Beispielsweise lässt sich alles in der Welt zerstören.

Was ist Elteria Adventures? Das Onlinespiel versteht sich als eine Mischung aus MMORPG, Plattformer und Aufbauspiel und richtet sich an alle, die keine Lust auf klassische Online-Rollenspiele wie World of Warcraft haben. Ihr seid in einer großen, bunten Sandbox-Welt unterwegs, die ihr erkundet und auch verändert.

Elteria Adventures bietet euch Kämpfe gegen Monster sowie das Sammeln von Rohstoffen, mit welchen ihr dann Gebäude errichtet. Gemeinsam mit anderen Spielern könnt ihr dann sogar komplette Städte errichten.

Um euch durch die Welt zu bewegen, könnt ihr nicht nur laufen, sondern zudem gleiten und fliegen. Sogar Hüpfen ist wichtig, denn es gibt Sprungeinlagen, über welche ihr beispielsweise auf Wolken zu einer schwebenden Insel springt.

Der Trailer zeigt euch, was das MMO Elteria Adventures zu bieten hat.

Eine Sandbox voller Möglichkeiten

Was ist das Besondere am Spiel? Sollte das Gameplay an sich nicht schon ausreichen, um euer Interesse zu wecken, dann tut dies vielleicht die Voxel-Engine, auf welcher Elteria Adventures basiert. Diese Engine erlaubt es euch, die komplett Welt zu verändern.

Gefällt euch nicht, dass ein riesiger Berg die Aussicht aus eurem kleinen Häuschen versperrt? Dann tragt ihn einfach ab. Das dauert zwar eine Weile, aber irgendwann habt ihr freie Sicht.

Es liegt an euch, die Welt nach euren Vorstellungen umzugestalten, ähnlich, wie das im Sandbox-MMORPG ReWorld der Fall ist.

Wann kann ich die Demo spielen? Ihr könnt euch die Demo von Elteria Adventures jetzt über Steam herunterladen und gleich losspielen. Die Demo, welche eigentlich eine Open Alpha darstellt, steht euch aber nur bis zum 13. Oktober zum Download bereit. So lange könnt ihr dann auch spielen.

Ihr erlebt in der Testversion das Tutorial, die Charakter-Erschaffung, könnt die Welt erkunden, gegen Monster kämpfen und Bauwerke errichten. Im Grunde erhaltet ihr einen Einblick in das komplette Spiel.

In Elteria Adventures erwarten euch auch Kämpfe gegen Monster.

Wie sieht es mit den MMORPG-Elementen aus? Ihr erschafft euch einen Helden aus den Klassen:

Demolisher, der die Landschaft verändern kann

Architect, der Bauwerke errichtet

Fighter, welcher Gegner bekämpft

Summoner, der im Kampf die Natur zu Hilfe ruft

Trickster, welcher in den Kämpfen aus dem Hinterhalt angreift und Items herstellt

Ihr könnt euren Helden auch verbessern, indem ihr in Levels aufsteigt. Es ist zudem möglich, zwischen den Klassen zu wechseln.

Wann soll Elteria Adventures erscheinen? Das MMO hat bisher nur einen Releasetermin von „Coming Soon“. Da die Demo eine Art Open Alpha darstellt, ist mit dem Launch wohl erst 2021 zu rechnen.

Wollt ihr euch die Demo von Elteria Adventures ansehen? Oder habt ihr schon reingeschaut?

