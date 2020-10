Neues Mobile-MMORPG kommt, setzt mal nicht auf Autoplay

Wann soll das MMORPG erscheinen? Für diesen November ist in Japan ein Betatest geplant. Der Release soll dann 2021 erfolgen. Es ist geplant, Project Eternal international auf den Markt zu bringen, so, wie das bei den Spielen von Asobimo stets der Fall ist.

Was ist das Besondere am Spiel? Project Eternal setzt nicht wie andere Mobile-MMORPGs auf Autoplay und Autokämpfe. Oft ist es so, dass sich der Held in Handyspielen automatisch zum Zielort der Quest bewegt und sogar die Kämpfe automatisch ablaufen. Ihr müsst nur die entsprechenden Skills einstellen und dem Charakter mächtige Ausrüstung geben. Schon läuft ein wichtiger Teil des MMORPGs selbstständig ab.

