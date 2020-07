Neues MMORPG lässt euch Superheld spielen, startet schon bald die Beta

Seit dem Aus von City of Heroes im Jahr 2012 rufen Spieler nach einem neuen, modernen Superhelden-MMORPG. Mit Valiance Online kommt ein solches und ihr könnt es schon sehr bald in einer Open Beta testen.

Was ist Valiance Online? Die Entwickler bezeichnen das Spiel als ein MMORPG in einer lebendigen Welt. Ihr übernehmt die Rolle von Superhelden und Superbösewichten, die ihr nach euren Vorstellungen ausbaut, indem ihr bestimmte Kräfte wie beispielsweise Fliegen oder übermenschliche Stärke festlegt und diese verbessert.

Ihr erkundet eine große, offene Spielwelt rund um die fiktive Stadt San Cielo, die sich durch eure Taten und Aktionen verändert. Superbösewichte wollen die Welt unterjochen, die Helden stellen sich ihnen entgegen, was zu einem ständigen Konflikt führt.

Natürlich spielt dabei das Aussehen eurer Spielfigur eine wichtige Rolle. Denn Superhelden und Bösewichte zeichnen sich stets durch abgefahrene Kostüme aus. Daher ist es möglich, eure Charaktere anhand solcher Kostüme zu individualisieren.

Außerdem dürft ihr selbst Content wie beispielsweise Quests für das MMORPG erstellen. Diese Inhalte werden dann von den Entwicklern freigegeben und erscheinen im Spiel.

Valiance Online richtet sich an alle, die das MMORPG City of Titans vermissen und denen es zu riskant ist, auf inoffiziellen Servern zu spielen.

So sieht die Spielwelt des MMORPGs Valiance Online aus.

Eine kurze Open Beta

Wann erscheint das MMORPG? Einen Releasetermin hat Valiance Online noch nicht. Allerdings wurde nun eine Open Beta angekündigt. Diese startet am 10. August zeitgleich mit der Online-Convention Play NYC.

Was ist der Haken an der Sache? Die Open Beta ist zeitlich stark begrenzt. Sie endet bereits am 16. August wieder.

Wie geht es danach weiter? Zu einem noch nicht genannten Termin kehrt die Beta dann zurück, aber in geschlossener Form. Nur Backer des Spiels, welche sich an der Finanzierung beteiligen, können dann weiter Abenteuer in der Testversion erleben.

Eine zweite Open Beta ist aber geplant. Diese soll dann irgendwann nach der Backer-Beta starten.

So macht ihr mit: Bei der Open Beta kann jeder mitspielen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr dann am 10. August über die Website von Play NC.

Auf der offiziellen Website des MMORPGs Valiance Online könnt ihr aber etwas Geld spenden und bekommt auf diese Weise Zugang zur Alpha, die schon jetzt spielbar ist. Außerdem könnt ihr so auch nach Ende der Open Beta weiterspielen.

