Das nächste Fable könnte tatsächlich ein neues MMO werden

Ein Fable in einem MMO-Setting? Dieser Traum könnte endlich wahr werden. Zumindest spricht die Aussage eines Journalisten dafür.

Die Spielereihe Fable gehört inzwischen zu den „alten Eisen“ im RPG-Bereich. Viele Spieler dürften den ersten Teil noch mit ihrer Kindheit verbinden und an die zahlreichen coolen Möglichkeiten, die das Spiel bot. Immerhin konnte man strahlender Held oder finsterer Schurke werden – oder alles Mögliche dazwischen. Der nächste Ableger der Reihe wird aber wohl kein „Fable 4“ – sondern ein MMO. Das zumindest behauptet ein französischer Journalist.

Woher stammt die Info? Die Information stammt vom französischen Journalisten CronoTK. Der hatte schon zuvor genau gewusst, welche Spiele Microsoft im Xbox Games Showcase vorstellen würde und sämtliche Titel gewusst – wie etwa das neue Warhammer-Spiel. Darunter eben auch den Trailer für das neue Fable-Spiel. Für Fable behauptet er aber zu wissen, dass es sich um ein „MMO in der Welt von Fable handelt“, zusammen mit dem Zusatz „Sorry, nicht Fable 4“.

Et pour le plus grand bonheur de @SireGoupil : un jeu dans l'univers de FABLE.

Mais en MMO (désolé, pas FABLE 4). — C[h]rono Trigger[ed] (@CronoTK) July 23, 2020

Vor dem Hintergrund, dass auch all seine anderen Informationen zum Showcase sich bewahrheitet haben, könnte an der Sache also durchaus etwas dran sein.

Beachtet allerdings, dass diese Info bisher nicht bestätigt ist.

Wie könnte ein Fable-MMO aussehen? Das ist noch nicht ganz klar. Aufgrund der drei Vorgänger im Fable-Franchise gibt es aber bereits eine große Spielwelt, in der ein MMO-Abenteuer stattfinden könnte.

Die Fable-Reihe hatte immer ein großes Merkmal und das war die Freiheit des Spielers, Probleme auf unterschiedliche Arten zu lösen und Entscheidungen zu treffen. So konnte der eigene Held zu einem strahlenden Ritter mit Heiligenschein geformt werden oder nach und nach durch böse Taten zu einem finsteren Bösewicht verkommen, der sich am Leid anderer ergötzt.

In einem MMO umgesetzt, würde das thematisch vielleicht ein wenig an SWTOR und seine Entscheidungen für die „helle“ und „dunkle“ Seite der Macht erinnern.

Entscheidungen wie in SWTOR? Zu Fable und der Charaktergestaltung würde es passen.

Es wäre aber auch durchaus möglich, dass Fable die Ausformung eines Helden oder Bösewichts viel stärker zulässt. Dann könnten sogar mehrere Fähigkeiten und Talente an die Taten des Charakters gekoppelt sein.

Leider lässt der kurze Trailer bisher absolut keine Rückschlüsse darauf zu, wie das Spiel aussehen wird. Nur eines ist klar: Die Unterschiede zwischen „Held“ und „Bösewicht“ werden auch im nächsten Fable-Spiel wohl wieder eine tragende Rolle spielen.

Hättet ihr Bock auf ein Fable-MMO? Oder hofft ihr, dass es doch ein neuer, „normaler“ RPG-Ableger wird? Wenn nicht, kann man sich vielleicht mit Phantasy Star Online 2 vertrösten …