Neues Action-Spiel auf PS5 lässt euch als Halbgott auf dem Schlachtfeld kämpfen und ihr könnt es jetzt kostenlos testen

In den Schlachten übernehmt ihr regelmäßig die Kontrolle über kleinere Truppenverbände. So befehlt ihr einem euch unterstellten Trupp Kavallerie beispielsweise den Ansturm auf die Gegner, verteidigt mithilfe von Schildträgern ein Tor oder lasst es riesige Felsbrocken auf eure Feinde regnen.

An den Gefechten nehmt ihr aus der Third-Person-Ansicht teil. Mit der Stärke eines Halbgottes kämpft ihr euch durch Unmengen an Soldaten. Von den geht für gewöhnlich keine allzu große Gefahr aus. Schwieriger wird es, wenn euch ein Held gegenübersteht. Die halten mehr aus als das einfache Fußvolk und teilen auch mehr Schaden aus, was die deutlich gefährlicher macht.

Am 22. November 2024 veröffentlichten die Entwickler eine kostenlose Demo zu Dynasty Warriors Origins. Die ist auf PS5, Xbox Series X|S und Steam verfügbar und wurde einige Tage zuvor in einem Trailer angekündigt:

In einem neuen Action-Spiel für PS5 schnetzelt ihr euch auf Schlachtfeldern im antiken China durch gewaltige Heerscharen und berühmte Helden. Wie sich das anfühlt, könnt ihr in der Demo testen.

