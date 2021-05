Der Tester von Gamesradar lobt ebenfalls die kleine Form (via Gamesradar.com ). Der Controller sei komfortabel und präzise und wirkt trotz des geringen Preises sehr wertig. Den Thumpsticks fehlt es jedoch an Grip und sind ziemlich glatt.

Was sagen die Tester? Das Online-Magazin PCGamer erklärt, dass die Form des Pro Compact sehr angenehm und vor allem für kleinere Hände geeignet sei (via PCGamer.com ). Die Tasten sind im Vergleich zum originalen Xbox-Controller größer, was sich aber gut und ergonomisch anfühlt. Die umfangreiche Software bietet jede Menge Möglichkeit zur individuellen Einstellung des Controllers.

Der Controller setzt außerdem auf ein fest verbautes, integriertes USB-Kabel. Das ist 3 Meter lang. Den Controller gibt es sowohl in Weiß als auch in Schwarz.

Das Besondere am Controller ist dabei die Unterstützung von Surround-Sound. Nacon stellt in seinem Video den Controller offiziell als „weltweit ersten Xbox-Controller mit Dolby Atmos“ vor.

