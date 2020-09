Disintegration (PC, PS4, Xbox One) sollte eine neue Shooter-Marke werden und wollte besonders Destiny-Fans ansprechen. Doch schon 5 Monate nach dem Start müssen die Server schließen.

Was ist Disintegration? Der Shooter von Halo-Mitentwickler Marcus Lehto versetzt euch in eine düstere Zukunft. Die Menschheit lebt nur noch in Roboterkörpern, um die schwindenden Ressourcen der Erde nicht zu schnell aufzubrauchen. Doch eine militante Gruppe will diese Roboter nun unterjochen. Ihr macht euch auf, um für eure Freiheit zu kämpfen. Dabei kommandiert ihr ähnlich wie in einem Strategiespiel mehrere Soldaten, die ihr von einem schwebenden Bike aus lenkt.

Disintegration erzählt diese Geschichte in einer Single-Player-Kampagne. Daneben existiert aber auch ein Multiplayer-Modus für bis zu 10 Spieler, in dem ihr eine Crew in taktischen Schlachten kommandiert. Generell richtete sich der Titel an Fans von Destiny und Halo.

Der Erfolg stellte sich einfach nicht ein

Wie kam das Spiel an? Die Bewertungen der Spielepresse fielen recht durchwachsen aus. Im Schnitt liegen die Wertungen laut Metacritic bei 60/100. Gelobt wird vor allem die Single-Player-Kampagne. Der Mix aus Shooter und Strategie dagegen kommt nicht immer gut an.

Wenn ihr mehr über Disintegration erfahren wollt, dann lest euch den Test von den Kollegen der Gamestar durch.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den User-Bewertungen. Diese liegen mit 4.7 von 10 sogar noch unter der Meinung der Fachpresse.

Was passiert jetzt? Die Entwickler mussten bekannt geben, dass sie die Server des Multiplayer-Parts am 17. November abschalten. Das Interesse der Spieler ist einfach so gering, dass es sich nicht mehr lohnt, den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, die Multiplayer-Modi von Disintegration plattformübergreifend aus dem Spiel zu entfernen. Dies wird in den kommenden Monaten phasenweise geschehen, beginnend heute mit der Entfernung des In-Game-Stores. Am 17. November endet diese Phase mit der vollständigen Entfernung der Mehrspieler-Modi.



Sowohl das Entwicklungsteam von V1 Interactive als auch unser Publisher Private Division stehen zu den kreativen Risiken, die wir eingegangen sind, um ein so einzigartiges, genreübergreifendes Spiel voranbringen zu wollen, das von diesem kleinen, aber talentierten und leidenschaftlichen Team entwickelt wurde. Während unsere Spielerbasis Interesse an der Single-Player-Kampagne zeigte, hatte das Spiel leider Mühe, eine größere Community aufzubauen, die für ein fesselndes Mehrspieler-Erlebnis notwendig ist. Statement von V1 Interaktive

Damit werden die Server als bereits 5 Monate nach dem Start von Disintegration am 15. Juni abgeschaltet.

Habt ihr Disintegraton gespielt? Seid ihr traurig über das Aus des Multiplayer-Parts?

