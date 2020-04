Dinos mit Waffen? Das hört sich doch cool an. Genau darauf setzt der PvP-Shooter Dino Squad, den ihr jetzt in der Open Beta auf Android und iOS spielen könnt.

Was ist Dino Squad? Das Spielprinzip ist relativ simpel. Ihr bekämpft euch untereinander auf Schlachtfeldern in schnellen PvP-Gefechten. Allerdings nicht als menschliche Soldaten, sondern in der Rolle von waffenstarrenden Dinosauriern, wie ihr das vielleicht aus ARK kennt.

Ihr könnt euren Dino aus 17 Arten wählen und ihn mit besonderen Fähigkeiten und vielen Waffen ausrüsten. Je nach Dino-Art und Waffe seid ihr dann ein starker Tyrannosaurus, der im Nahkampf verheerenden Schaden anrichtet oder rennt als schneller Velociraptor um eure Feinde herum.

Es erwarten euch sechs Schlachtfelder, die viele taktische Möglichkeiten für Angriffe, Hinterhalte und mehr bieten. Mit der Zeit wird euer Dino immer stärker und ihr schaltet Boni frei, mit denen ihr ihn zusätzlich verbessert.

Der Trailer zeigt, wie verrückt Dino Squad ist.

Ihr könnt direkt mit Dino Squad loslegen

Für welche Plattformen kommt das Spiel? Es handelt sich um ein Mobile Game, das ihr auf einem Android- oder iOS-Gerät spielen könnt.

Darf man gleich mitspielen? Dino Squad befindet sich in der Open Beta. Ihr müsst euch entweder über Google Play oder den App-Store von Apple registrieren und bekommt dann einen Zugang zum Shooter.

Euer Fortschritt während der Beta wird in die Releaseversion übernommen. Offiziell soll Dino Squad noch im Frühjahr starten, ein Termin steht aber noch nicht fest.

So irre laufen die Kämpfe im Shooter Dino Squad ab.

Was sagen erste Tester? Dino Squad kommt ziemlich gut an. Die unkomplizierten und schnellen Gefechte, das kuriose Szenario und die vielen Möglichkeiten, sich seinen persönlichen, waffenstarrenden Dino zusammenzustellen, scheinen richtig Laune zu machen.

Spieler vergleichen schon ihre Kills etwa auf reddit und motivieren sich so gegenseitig, sich zu überbieten.

amKingK meint auf reddit: „Ich liebe es. Wenn ich es bewerten müsste, würde ich 10/10 geben.“

DarthP1agueis meint auf reddit: „Ich hoffe, ihr liebt dieses Spiel ebenso wie ich. Wenn das der Fall ist, dann sollten wir uns zusammen Ideen für die Zukunft überlegen und einfach Spaß haben.“

Falls ihr gerne auf dem Handy spielt, dann könnt ihr euch natürlich noch viele andere Mobile Games ansehen. Wir haben für euch eine Liste mit den 10 besten Android-Spielen des Jahres 2020 zusammengestellt.