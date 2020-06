Das Unternehmen Suba Games hat mit MARS einen neuen Online-Shooter angekündigt. Doch bei näherer Betrachtung ist der gar nicht so neu.

Was ist MARS? MARS: Mercenary Assault & Recon Squad bietet ein ungewöhnliches Szenario. Ihr zieht gegen Roboter, Zombies, Dinos, Aliens, uralte Götter und Monster in den Krieg. Ihr nehmt mit eurem Squad an PvP-Gefechten und auch an PvE-Kämpfen teil. Taktik und Teamplay spielen eine große Rolle.

Im Free2Play-Shooter bereist ihr verschiedene Zeitperioden, um etwa Dinos in der Vergangenheit oder Roboter in der Zukunft zu bekämpfen. Zudem stellt ihr euch in Koop-Missionen Wellen an Feinden.

Euch stehen laut den Entwickler Dutzende von Spielmodi zur Verfügung. Die Website gibt aber keine weiteren Details bekannt.

Ihr nutzt Dutzende Waffen aus verschiedenen Epochen

Ihr reist von der Vergangenheit in die Zukunft

Schließt euch mit anderen Spielern zu Clans zusammen

Passt euren Charakter mit Outfits, Rüstungen, Waffen und vielem mehr an

In MARS bekämpft ihr Zombies, Aliens, Roboter und mehr.

Ist das wirklich neu? Schaut man genauer hin, dann erinnert MARS an einen Online-Shooter aus dem Jahr 2014. Dieser war in den USA unter dem Titel Hazard Ops und in Europa als ZMR: Zombies, Monsters, Robots bekannt.

Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn beide Spiele gingen aus dem 2013 veröffentlichten MARS Online von YingPei Games hervor, das ebenfalls den Untertitel Mercenary Assault & Recon Squad trug.

Das Spiel wollte mit vielen Maps und jeder Menge Spielmodi überzeugen. Im Beast-Modus etwa musstet ihr Punkte während der Schlacht sammeln, um euch in eine mächtige Bestie verwandeln zu können, die unter den Feinden aufräumte.

Wie anhand der Videos zu MARS zu sehen ist, hat sich grafisch nicht wirklich etwas gegenüber Hazard Ops beziehungsweise ZMR verändert.

So sah der Shooter ZMR: Zombies, Monsters, Robots aus.

Kann man schon bei MARS mitmachen? Ihr könnt euch auf der offiziellen Website für die Closed Beta anmelden, die kürzlich gestartet ist. Eine Open Beta folgt bald. Einen Releasetermin hat der Free2Play-Shooter noch nicht.

Von wem kommt das Spiel? Suba Games ist bekannt dafür, ältere asiatische Onlinespiel neu auf den Markt zu bringen. So etwa mit Divine Souls, ACE Online, Priston Tale oder Luna Online geschehen.

Wollt ihr wissen, was die 11 besten Multiplayer-Online-Shooter 2020 für PS4, Xbox One, PC sind? Dann lest es im MeinMMO-Artikel nach. Ihr findet bestimmt ein Spiel, das euch zusagt.